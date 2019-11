Οι Little Mix κυκλοφορούν το πρώτο τους Χριστουγεννιάτικο single “One I’ve been missing”!

Το μεγαλύτερο girl group παγκοσμίως, οι Little Mix κυκλοφορούν το πρώτο τους Χριστουγεννιάτικο τραγούδι!.

Το ολοκαίνουριο “One I’ve Been Missing” έγινε κατευθείαν ένα Christmas classic, μία μπαλάντα εμπνευσμένη από την δεκαετία των ‘50s αφιερωμένη στην γιορτινή αγάπη. To τραγούδι ντύνουν όμορφα ήχοι από Χριστουγεννιάτικα καμπανάκια και αρμονικές μελωδίες.

Το τραγούδι υπογράφει η Leigh-Anne των Little Mix μαζί με τους Tre Jean-Marie, Jez Ashurst, Sinead Harnett και RachelFurner.

H Leigh-Anne δήλωσε: “Λατρεύουμε τα Χριστούγεννα, είναι η αγαπημένη μας στιγμή του χρόνου. Πάντα θέλαμε να γράψουμε και να κυκλοφορήσουμε ένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, απλά περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή! Το λεπτό που τέλειωσα το “One I’veBeen Missing” δεν μπορούσα να περιμένω να το μοιραστώ με τα υπόλοιπα κορίτσια”.

H Perrie Edwards, η Jesy Nelson, η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirwall έχουν εδραιωθεί ως το μεγαλύτερο girl band παγκοσμίως έχοντας πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 17 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify, 3 δισεκατομμύρια views στο YouTube και πάνω από 12 δισεκατομμύρια streams ανά τον κόσμο.

Το 2019 βρήκε τις Little Mix να κερδίζουν το δεύτερο Brit Award τους, αυτή την φορά για το τραγούδι “Woman Like Me”,το οποίο και παρουσίασαν στο event. Τον Μάρτιο κέρδισαν δύο Global Awards (Best Group & Best Song). Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το smash hit “Bounce Back” και ακολούθησε το 4ο EMA Award τους (Best UK& Ireland Act).

Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν την τεράστια περιοδεία τους LM5, με πρώτη στάση την Μαδρίτη και πολλές ακόμα ημερομηνίες σε όλη την Ευρώπη με αποκορύφωμα 5 sold out shows στο θρυλικό O2 Arena του Λονδίνου. Επίσης το συγκρότημα ξεκίνησε την δικιά του γραμμή ρούχων σε συνεργασία με την εταιρεία Pretty Little Thing.

Οι Little Mix μόλις ανακοίνωσαν την καινούρια τηλεοπτική σειρά τους που θα παίξει στο BBC One το 2020, “Little Mix The Search”. H σειρά που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ModestTV, θα ακολουθήσει το αγαπημένο girl group στο ταξίδι τους να δημιουργήσουν νέα συγκροτήματα και να γίνουν μέντορες σε αυτό το νέο κύμα ταλέντων.

Το “One I’ve Been Missing” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.