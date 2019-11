Οι BTS κυκλοφορούν το «Make it right» σε συνεργασία με τον Lauv!

Οι global superstars BTS κυκλοφορούν την καινούρια συνεργασία τους “Make It Right” (feat. Lauv). To track έχει στιχουργικές και φωνητικές αλλαγές από το original “Make It Right”, το οποίο περιλαμβάνεται στο “MAP OF THE SOUL : PERSONA”.

To “Make It Right” είναι μία συνεργασία μεταξύ των BTS και του Lauv, του δισκογραφικά ανεξάρτητου τραγουδιστή, multi-instrumentalist και παραγωγό, γνωστό για τα τραγούδια του “I Like Me Better”, “I’m So Tired” και “Lonely”.

Ο Lauv ενώνει τις δυνάμεις του με το K-Pop φαινόμενο που έχει κατακτήσει τον κόσμο και για αυτό το track προσθέτει τους δικούς του Αγγλικούς στίχους στο τραγούδι. Τα χαρακτηριστικά απαλά και ευαίσθητα φωνητικά του Lauv μπλέκονται με την μελωδία του τραγουδιού φέρνοντας μία λαμπρή αλλά εξίσου εξαιρετική αίσθηση στο single. Τα vocals των BTS και του Lauv συνυπάρχουν αρμονικά προσφέροντας μία γοητεία που είναι το ίδιο ξεχωριστή με αυτή του original τραγουδιού.

Το music video που συνοδεύει την κυκλοφορία είναι ένα κολάζ με videos από τα performances του “Make It Right” από το BTS WORLD TOUR “LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF”. Μαζί με τα βίντεο μπλέκεται και μία ιστορία κινουμένων σχεδίων ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, που ήταν και το μοτίβο της αρχικής κυκλοφορίας. Σκηνές των BTS που γίνονται ένα με τους fans καθώς τραγουδούν και στιγμές με αμέτρητα συναισθήματα πάνω στην σκηνή ενώνονται όμορφα με το υπόλοιπο βίντεο προσφέροντας ακόμα περισσότερο συναισθηματισμό στο τραγούδι.

Οι BTS έχουν συνεργαστεί με αρκετούς παγκοσμίως γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Halsey, o Ed Sheeran, η Nicki Minaj, οι The Chainsmokers, η Charli XCX, η Zara Larsson και ο Juice WRLD. Μέσα από την τελευταία συνεργασία τους με τον Lauv, οι BTS αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά το ευρύ μουσικό φάσμα τους ως γνήσιοι global superstars.

Οι BTS πραγματοποίησαν το grand finale του ιστορικού stadium tour τους BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF (THE FINAL) το οποίο έγινε στην Σεούλ στο τέλος Οκτώβρη.

Σχετικά με τους BTS

Οι BTS, που είναι ακρώνυμο της έκφρασης “Bangtan Sonyeondan” ή “Beyond the Scene”, είναι ένα boyband από την Νότια Κορέα που αυτή την στιγμή κατακτά τις καρδιές εκατομμυρίων fans σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη των BTS είναι ο RM, o Jin, o SUGA, o j-hope, o Jimin V και ο Jung Kook. To boyband τράβηξε τα βλέμματα παγκοσμίως με την αυθεντική και σε δικιά τους παραγωγή μουσική και με τα εκπληκτικά performances που παρουσιάζουν κάθε φορά στην σκηνή. To band χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τους fans τους. Καθώς οι global superstars προσπαθούν πάντα να έχουν μία θετική επιρροή στο κοινό τους μέσα από ενέργειες όπως η καμπάνια LOVE MYSELF και SPEAK YOURSELF, οι BTS έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν εκατομμύρια fans παγκοσμίως, να φτάσουν στην κορυφή των μουσικών charts, να πραγματοποιήσουν sold out παγκόσμιες περιοδείες και έχουν αναγνωριστεί με αρκετά παγκόσμια βραβεία όπως τα Billboard Music Awards και τα American Music Awards.

Σχετικά με τον Lauv

Ο επιτυχημένος και ως “Pop’s Up-and-Coming Heartbreak King” από το Rolling Stone, 25χρονος δισκογραφικά ανεξάρτητος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, multi-instrumentalist και παραγωγός Lauv ξεκίνησε από ένα D.I.Y. φαινόμενο στον κοιτώνα του Πανεπιστημίου του στην Νέα Υόρκη και έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει ένας πολυπλατινένιος modern pop chart topper. Ξεκίνησε την καριέρα του ως περιζήτος συνθέτης (Khalid, Cheat Codes, Demi Lovato, Charli XCX) και έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το breakthrough τριπλά πλατινένιο debut single του “I Like Me Better”. Νωρίτερα φέτος ο Lauv ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο debut album του “How I’m Feeling” , που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου του 2020 και συμπεριλαμβάνει tracks όπως το “Drugs & The Internet” και το “Sad Forever”. Πρόσφατα κυκλοφόρησε την συνεργασία του με την Anne-Marie “fuck, I’m lonely” που έχει συγκεντρώσει πάνω από 150 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα. Ο καλλιτέχνης έχει χαρακτηριστεί από εκδόσεις όπως το Rolling Stones, η New York Times, το People, το Billboard, το Forbes και το Time ως “The New Voice in Pop, Making Hits Out Of Heartbreak”. Μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams.

To «Make It Right» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.