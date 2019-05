Νύχτα στο Ρυθμό με καλεσμένη την Ελεωνόρα Ζουγανέλη!

Η 18η ΝΥΧΤΑ στον ΡΥΘΜΟ φιλοξενεί μια ανατρεπτική καλλιτέχνιδα, μια μοναδική φωνή, μια γυναίκα που έχει συνεργαστεί με τη Νατάσα Μποφίλιου, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Φίλιππο Πλιάτσικα, τη Sunny Μπαλτζή, τους Imam Baildi και πολλούς ακόμα!!

Μια γυναίκα με ρεπερτόριο λίγο έξω απ’ τα νερά μας που αγαπάμε όμως πάρα πολύ!!

👉Τετάρτη 29 Μαΐου👈 στις 9.30 ακριβώς η ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ στη ΝΥΧΤΑ στον ΡΥΘΜΟ καλεσμένη της Ράνιας Κωστάκη σε ένα FACEBOOK LIVE SHOW στην επίσημη σελίδα του Ρυθμού 94.9

Το 18ο live της ΝΥΧΤΑΣ, θα είναι «γυναικεία υπόθεση» και θα πλημμυρίσει από συναισθήματα, δυναμισμό και συγκίνηση!

