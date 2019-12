Νίνο – Αποστολία Ζώη | Συνεργασία έκπληξη για τους δύο καλλιτέχνες!

View this post on Instagram

Μπήκαμε στο πλατώ του @mad_tv για να ξεκινήσουμε το γύρισμα του video clip και μόλις καθίσαμε ήταν σαν να ετοιμαζόμαστε για συνέντευξη.. Κι έτσι αυθόρμητα κάναμε μια κουβέντα.. Enjoy! 😋 @ninoxypolitas ___________________________________ 14.12.2019 #Esy #NewSong #NINOxypolitas #ApostoliaZoi