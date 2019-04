Νέα εποχή για τους Otherview| Έρχεται single – συνεργασία (ξανά) με τον Chris Willis!

Οι OtherView ανοίγουν το νέο κεφάλαιο στη δεκαετή επιτυχημένη τους διαδρομή με μία διεθνή συνεργασία που μόλις ανακοινώθηκε…

Το αγαπημένο group ενώνει τις δυνάμεις του με τον Chris Willis και μας παρουσιάζουν το «Wild Horses», που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 12 Απριλίου, μαζί με music video, από την Panik Records!

O παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής Chris Willis, ο οποίος έχει κάνει όλο τον πλανήτη να χορεύει μέσα από τα hits του David Guetta, όπως τα «Love Don’t Let Me Go» και «Love is Gone», συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τους OtherView, μετά την επιτυχία «People (Feel The Love)» του 2013.

Τη μουσική του «Wild Horses» έγραψαν οι OtherView μαζί με τον Chris Willis, ενώ στους στίχους οι OtherView συνεργάζονται με τον Αμερικανό τραγουδοποιό και παραγωγό Curtis Richardson, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του κορυφαίες συνεργασίες, όπως με τη Rihanna, τη Jennifer Lopez και τον DJ Tiesto.

Το «Wild Horses», ένα δυνατό dance anthem διεθνών προδιαγραφών, εγκαινιάζει την καινούργια εποχή των OtherView και τη νέα τους σύνθεση, με τους Βασίλη Κουμεντάκο, το ιδρυτικό μέλος του γκρουπ και δύο νέα και ταλαντούχα κορίτσια, την Αντωνία Καούρη και την Eva Presley. Σύντομα θα ανακοινωθεί και η καινούργια frontwoman των OtherView, που θα προκύψει μέσα από το σχετικό διαγωνισμό που ήδη «τρέχει».