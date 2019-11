Οι ΜΕΛΙSSES έρχονται για 5η χρονιά στο Box Athens για να συνεχίσουν το σερί των sold out και πιο talk of the town εμφανίσεων!

Το πιο δημοφιλές ελληνικό συγκρότημα θα ενώσει τις δυνάμεις του για ακόμα μία χρονιά με την εκρηκτική Τάμτα και μαζί θα δώσουν άλλο νόημα στο live clubbing.

Μαζί τους θα είναι και οι: Έλενα Τσαγκρινού, DJ Joung και Ματίνα Ζάρα.

Η πρεμιέρα του σχήματος έχει οριστεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.