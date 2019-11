Μεγάλο φιλανθρωπικό party από τη HOPEgenesis με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

«Η υπογεννητικότητα μας αφορά όλους»

Σε μία ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία HOPEgenesis, υποδέχθηκε τους παλιούς και νέους Φίλους της, στο “I AM HOPE” party με στόχο την στήριξη των σκοπών του οργανισμού. Η HOPEGenesis, ιδρύθηκε το 2015 από τον Δρ. Στέφανο Χανδακά με στόχο τη μεταβολή του κλίματος της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας την οικονομική στήριξη των γυναικών που κατοικούν σε ακριτικά νησιά κι απομονωμένα ηπειρωτικά χωριά της χώρας κι επιθυμούν να τεκνοποιήσουν ή κυοφορούν ήδη. Από το 2015 έχει υποστηρίξει πάνω από 230 οικογένειες, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Στο πρόγραμμα της HOPEgenesis έχουν ενταχθεί 354 περιοχές, εκ των οποίων τα 317 είναι απομακρυσμένα ηπειρωτικά χωριά και τα 37 είναι ακριτικά νησιά της Ελλάδας.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πάνω από χίλια άτομα, με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα εδώ και τέσσερα χρόνια, το έργο της HOPEgenesis, την προσπάθεια ανατροπής του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του οργανισμού, Δρ. Στέφανος Χανδακάς, δήλωσε: «Ο στόχος της HOPEgenesis παραμένει ο ίδιος, από την ημέρα ίδρυσής της. Προσπαθούμε να μειώσουμε την υπογεννητικότητα, ένα μείζον ζήτημα και να πείσουμε τις γυναίκες ότι είμαστε έμπρακτα δίπλα τους, προσφέροντας ελπίδα. Τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών έχουν θετικό πρόσημο και γι’ αυτό νιώθουμε περήφανοι».

Από τα κορυφαία σημεία της βραδιάς ήταν η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, που τραγούδησε αφιλοκερδώς για τον οργανισμό και ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του που έχουμε αγαπήσει. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης όντας καταγεγραμμένος από το 2017 ως πρώτος “Φίλος της HOPEgenesis” παρέλαβε απ’ τον Πρόεδρο και Ιδρυτή του οργανισμού , Δρ. Στέφανο Χανδακά, το κλειδί #FILOS2020 ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά : “Είναι τιμή μου που είμαι δίπλα σας, συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο της HOPEGenesis και ακόμη πιο θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους στηρίζουν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία του Οργανισμού με σκοπό την εξάλειψη της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα”.

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε και ο κύριος Καπράλος, ο οποίος, φορτισμένος συναισθηματικά, τόνισε: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό χώρο που έχει αποτελέσει το εφαλτήριο ανάδειξης Ελλήνων πρωταθλητών τα προηγούμενα χρόνια και πλέον πολύ σύντομα με την επαναλειτουργία του, θα το καταφέρει και πάλι!».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ως HOPE Ambassador αναφέρθηκε στο έργο του οργανισμού και την ανάγκη υποστήριξης τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια άνοιξε τις πόρτες του ο χώρος του Κολυμβητηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από την Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με την υποστήριξη του Προέδρου της κυρίου Σπύρου Καπράλου. Ο γνωστός εκφωνητής Αλέξης Κωστάλας παρουσίασε τη βραδιά η οποία ξεκίνησε με μοναδικές ερμηνείες από τους ταλαντούχους καλλιτέχνες Αντώνη Δόμινο και Joanna Dousso, ενώ οι εθελοντές της HOPEgenesis μοίραζαν λαχνούς για την κλήρωση με έπαθλο δώρα μεγάλης αξίας.

Στη συνέχεια τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβαν κατά σειρά η Αλίνα Πολέμη και ο Αντώνης Δημητριάδης με dj set που κράτησαν το ρυθμό στα ύψη. Παράλληλα, περιμετρικά των χώρων του Κολυμβητηρίου, οι οποίοι είχαν διακοσμηθεί φαντασμαγορικά, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Art Court, όπου είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν αλλά και να αγοράσουν μοναδικά έργα τέχνης, προσφέροντας το 50% των εσόδων για τους σκοπούς της HOPEgenesis. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό διαδέχθηκε στη σκηνή, κλείνοντας τη βραδιά, ο ξεχωριστός Thanassis Vassilopoulos and his band @Dunes of Mykonos project.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την HOPEgenesis μπορείτε να διαβάσετε στο site www.hopegenesis.org

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

* Facebook: www.facebook.com/hopegenesis.org

* Instagram: www.instagram.com/hopegenesisorg

* Twitter: www.twitter.com/hopegenesisorg

* Linkedin: www.linkedin.com/company/hopegenesis

* Youtube: www.youtube.com/channel/UClLWGdnDuLxtYYuo5bMJM8A

PHOTOS: CAST EXPRESSION PHOTOGRAPHY & PANOULIS PHOTOGRAPHY