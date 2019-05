Κωνσταντίνος Κουφός: Διασκευάζει Goran Bregović και ξεσηκώνει

Ο Κωνσταντίνος Κουφός παρουσιάζει το νέο του single που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και, για ακόμα μία φορά, μας επιφυλάσσει… τα καλύτερα!

Το «Στα Καλύτερα (At The Best – Ovo Je Balkan)» ακολουθεί την άκρως επιτυχημένη «συνταγή» του Κωνσταντίνου Κουφού για χορευτικά hits που όλοι αγαπάμε. Αυτή τη φορά, ο πιο viral λαϊκός τραγουδιστής με τα εκατομμύρια YouTube views, μας ξεσηκώνει διασκευάζοντας με το μοναδικό του τρόπο ένα κομμάτι που έγραψε ο Goran Bregović, με το οποίο ο Milan Stanković εκπροσώπησε τη Σερβία στη Eurovision του 2010 και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα της διοργάνωσης.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εξίσου ανεβαστικό music video, που σκηνοθέτησε οΒαγγέλης Τσαουσόπουλος και γυρίστηκε στην Κέρκυρα, το νησί του Κωνσταντίνου Κουφού, όπου στήθηκε ένα ατελείωτο party σε διάφορα locations.

Συνδυάζοντας balkan, oriental και pop στοιχεία, το «Στα Καλύτερα (At The Best – Ovo Je Balkan)» θα μπει σίγουρα στη λίστα των επιτυχιών του φετινού καλοκαιριού!