Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album της Billie Eilish «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?»

Το ντεμπούτο album της Billie Eilish, της 17χρονης τραγουδίστριας που γνωρίζει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες, είναι γεγονός.

Το “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” κυκλοφορεί από τη Universal Music και περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά “bury a friend”, “you should see me in a crown”, “when the party’s over”, “wish you were gay” καθώς και ακόμα 10 ολοκαίνουργια τραγούδια μεταξύ των οποίων το νέο της single “Bad Guy”.

Το album ηχογραφήθηκε αποκλειστικά από την ίδια και τον αδερφό της Finneas στο σπίτι τους στο Highland Park του Los Angeles. Οι δυο τους έγραψαν τα τραγούδια κυρίως στο δρόμο, κι έπειτα ξόδεψαν πολλές μέρες και νύχτες στο studio του Finneas στο δωμάτιό του, προκειμένου να τα ηχογραφήσουν.