Καθηλωτική η πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη στο YTON the music show! (εικόνες)

Ότι και να δεις ότι και να ακούσεις η εμπειρία του να το ζεις είναι μοναδική!

Στο κατάμεστο ΥΤΟΝ the music show, ο Νίκος Βέρτης έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Το ΥΤΟΝ the music show μεταμορφώθηκε και ο Νίκος Βέρτης πάνω σε στη κυκλική πίστα, σε απόσταση αναπνοής από το κοινό του, σε ένα περιστρεφόμενο τοπίο, δίνει μια νέα διάσταση στη διασκέδαση και αποθεώνεται.

Με τα αγαπημένα τραγούδια του, την αμεσότητά του και σε πολλές στιγμές και με τη κιθάρα του ο Νίκος Βέρτης γίνεται ένα με τον κόσμο που διασκεδάζει, τραγουδά με την ψυχή του, ζει μια πραγματική εμπειρία.

Στα highlight του προγράμματος η συνάντηση επί σκηνής του Νίκου Βέρτη με δυο ταλαντούχους καλλιτέχνες, τον Νεκτάριο Μαλλά και τον Αντώνη Μερακλή, γύρω από ένα τριπλό πιάνο, που δημιουργούν έκρηξη στην ψυχή με τις ερμηνείες τους και πολύ ενέργεια.

Στο ΥΤΟΝ the music show, η λέξη show δεν φτάνει για να περιγράψει κανείς όλα όσα διαδραματίζονται στο υπέροχο εντυπωσιακό θέαμα, με τις εκπλήξεις να διαδέχονται η μια την άλλη. Χορευτές και ακροβάτες κατακλύζουν με δυναμισμό την πίστα μέσα στα υπέροχα εντυπωσιακά κοστούμια τους, υπέροχες χορεύτριες ξεπηδούν από παντού ή πέφτουν με σχοινιά από την πανύψηλη οροφή του ΥΤΟΝ the music show δημιουργώντας εικόνες – πινελιές σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που υπογραμμίζουν οι άψογα σχεδιασμένοι φωτισμοί.

Παραμύθι ή πραγματικότητα;

Στο ΥΤΟΝ the music show ότι και να δεις ότι και να ακούσεις η εμπειρία του να το ζεις είναι μοναδική.

Αυτή τη χρονιά, δίπλα στο ΥΤΟΝ the music show κάνει την εμφάνισή του το εστιατόριο «Τhe Y Project», το οποίο προσφέρει υπέροχες γευστικές δημιουργίες Γιαπωνέζικης κουζίνας, που γι´ αυτή τη χρονιά, επιμελείται ο διακεκριμένος και γνωστός παγκοσμίως chef, Take.

Το «Τhe Y Project», λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 21:00 – 1:00 μετά τα μεσάνυχτα και από τις 2:15 – 4:00.

Στο ΥΤΟΝ the music show οι εκπλήξεις συνεχίζονται, με 4 σουίτες -που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από πολυτελή ξενοδοχεία – οι οποίες δίνουν την δυνατότητα σε όσους τις επιλέξουν ν΄ απολαύσουν το πρόγραμμα με ιδιωτικότητα και ειδικές παροχές.

Σε αυτό το υπερθέαμα βάζουν τη δική τους σφραγίδα ο Νικηφόρος που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τα τραγούδια του και τη φωνή του, η Ελευθερία Ελευθερίου ένα όμορφο, δροσερό, γεμάτο όρεξη κορίτσι με τα ποπ τραγούδια της. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης που χαρίζει με τα τραγούδια του και την παρουσία του όμορφες στιγμές. Η Μορφούλα Ιακωβίδου ξεσηκώνει το κοινό με γνωστές επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών, και παρουσιάζει το πρώτο της δισκογραφημένο τραγούδι! Οι Deco το συγκρότημα που με πολύ ενέργειά δημιουργούν την αίσθηση ενός πάρτι κάνοντας φέτος το πρώτο τους δισκογραφικό ντεμπούτο!

Την ομάδα των καλλιτεχνών του ΥΤΟΝ the music show συμπληρώνει η Χάρις Σάββα που παίζει χορεύει και τραγουδάει με ολοκαίνουργιο τραγούδι αλλά και η δυναμική Έλενα Παπαπαναγιώτου.

Ο Νίκος Βέρτης και γι αυτή τη χρονιά έρχεται για να κάνει την απόλυτη διαφορά και να μας προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουμε.

Το ΥΤΟΝ the music show είναι εμπειρία!

Από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή!

ΥΤΟΝ the music show

Πέτρου Ράλλη 38

Τηλ. Κρατήσεων: 2103453139