Θοδωρής Φέρρης | Στο studio για τη νέα του επιτυχία!

Ο Θοδωρής Φέρρης μπήκε στο studio και ετοιμάζεται να μας χαρίσει ακόμα μία επιτυχία, που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Platinum.

Με το νέο του single, μια μπαλάντα γεμάτη συναίσθημα, ο ταλαντούχος και αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μας παροτρύνει ξεκάθαρα… «Ζήσε Τη Στιγμή» μας τραγουδά, παρασύροντάς μας με τη μοναδική του ερμηνεία!

Τη μουσική και τους στίχους του «Ζήσε Τη Στιγμή» υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος, ενώ θα συνοδεύεται από music video, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες.

Το «Ζήσε Τη Στιγμή» έρχεται μετά το επιτυχημένο remake της επιτυχίας «Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια» και ενώ ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις στο «Romeo Club» , μαζί με τους Γιώργο Λιβάνη, Χρήστο Ζώτο, Κατερίνα Λιόλιου και Ιλένια Ουίλιαμς. Η νεανική παρέα δίνει «φρέσκο» αέρα και δυναμικό παλμό στη νυχτερινή Αθήνα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, δημιουργώντας ανεπανάληπτα live parties που έχουν γίνει talk of the town.