Θέμης Γεωργαντάς| Παρουσίασε τη νέα του συλλογή «Join The Club 6»!

Το «Join The Club», η συλλογή -θεσμός- που επιμελείται ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει και φέτος με την 6η κατά σειρά έκδοσή της που κυκλοφορεί από την Minos EMI / Universal Music και είναι γεμάτη με hits!

Ο Θέμης Γεωργαντάς βρέθηκε στο Adidas Originals Store Athens (Αθηναϊδος & Καλαμιώτου 5 ), όπου γιόρτασε την κυκλοφορία της νέας του συλλογής με τίτλο «Join The Club 6», ένα άλμπουμ με 20 από τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Στη λαμπερή παρουσίαση παρευρέθηκαν και πολλοί φίλοι του από τον χώρο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της δισκογραφίας.

Στο «Join The Club 6» θα συναντήσετε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες από Έλενα Παπαρίζου, Σάκη Ρουβά, Στέλιο Ρόκκο, Ελένη Φουρέιρα, Onirama, Τάμτα, Demy, 719, KINGS, Έλενα Τσαγκρινού & Αναστάσιο Ράμμο καθώς επίσης και διεθνή hits από Maroon 5, Jonas Blue, Ariana Grande, Selena Gomez, Lewis Capaldi, Jax Jones, Sean Paul, Morandi & Tiesto.

Τη συλλογή συμπληρώνουν δύο ολοκαίνουργια ακυκλοφόρητα remixes του Θέμη Γεωργαντά στο «Καλημέρα» του Σάκη Ρουβά, και στο «Αν με δεις να κλαίω» της Έλενας Παπαρίζου.

Tracklist:

Κάτι Σκοτεινό – Έλενα Παπαρίζου

Ζόρικα Βράδια – Σάκης Ρουβάς & Στέλιος Ρόκκος

Caramela (English Version) – Ελένη Φουρέιρα

Girls Like You – Maroon 5 feat. Cardi B

Η Ζωή Μαζί Με Σένα – Onirama

Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack

Να με πάρεις μακριά – Τάμτα

No tears left to cry – Ariana Grande

Έλα – Demy

Back To You – Selena Gomez

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Δεν θα μπορέσω – 719

Πώς Να Φύγω – KINGS

Ring Ring – Jax Jones & Mabel feat. Rich The Kid

Πάμε απ’ την αρχή – Έλενα Τσαγκρινού

Mad Love – Sean Paul & David Guetta feat. Becky G

Kalinka – Morandi

Jackie Chan – Tiesto & Dzeko feat. Preme & Post Malone

Καλημέρα (THEMIS G. MIX) – Σάκης Ρουβάς

Αν Με Δεις Να Κλαίω (Themis G. Mix) – Έλενα Παπαρίζου feat. Αναστάσιος Ράμμος

