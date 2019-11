Η Selena Gomez για πρώτη φορά στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το «Lose You To Love Me»!

Η Selena Gomez ‘σκοράρει’ το πρώτο της Νο.1 τραγούδι στο ‘Hot 100’ του Billboard με το πρόσφατο hit single της, ‘Lose You To Love Me’.

«Το πρώτο μου Νο.1 τραγούδι στο Billboard. Αυτό το κομμάτι είναι προέκταση της καρδιάς μου. Δούλεψα πολύ σκληρά για να κάνω το νέο μου υλικό όσο πιο αυθεντικό και ευδιάθετο γίνεται. Σας αγαπώ πολύ…, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που καταφέραμε μαζί.»– Selena Gomez

Η μοναδική Selena Gomez, επιστρέφει δυναμικά με νέο τραγούδι. Το ‘Lose You To Love Me’ είναι το νέο single που κυκλοφορεί με video clip.

Η 27χρονη τραγουδίστρια υπογράφει το ‘Lose You To Love Me’, μαζί με την Julia Michaels και τον Justin Tranter, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στα τραγούδια ‘Hands To Myself’, ‘Good For You’, ‘Bad Liar’ κ.ά.

“Για αυτό το τραγούδι εμπνεύστηκα από πολλά πράγματα, που συνέβησαν στη ζωή μου το διάστημα μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μου άλμπουμ. Θέλω οι άνθρωποι να έχουν ελπίδα πως τα κακά σημάδια της ζωής, μπορούν να ξεπεραστούν.’’-αναφέρει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια για τη νέα κυκλοφορία.

To συναισθηματικό video clip, σκηνοθετεί η Sophie Muller.