Η Mariah Carey φτάνει στο No1 του Billboard Hot 100 με το “All I want for Christmas is you”!

H global superstar σπάει τα ρεκόρ:

Τα Περισσότερα Νο1 στο Hot 100 από solo καλλιτέχνιδα

Η δεύτερη στην γενική κατάταξη μετα περισσότερα Νο1 στο Hot100 μαζί με τον Elvis Presley και κάτω από τους The Beatles.

To πρώτο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι που φτάσει στο Νο1 μετά από 60 χρόνια.

Οι περισσότερες εβδομάδες που έχει μέινει καλλιτέχνιδα στο Νο1 (80)

Τα περισσότερα Νο 1 από γυναίκα τραγουδόποιο

Τα περισσότερα Νο 1 από γυναίκα παραγωγό

Το πρώτο τραγούδι που φτάνει στο Νο1 μετά από 25 χρόνια κυκλοφορίας

Ρεκόρ Guinness για το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει φτάσει στην κορυφή των charts από γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Ρεκόρ Guinness για το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 10 του UK Chart.

Η ασύγκριτη, πολυπλατινένια, βραβευμένη με βραβεία Grammy, global superstar Mariah Carey (η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσειςόλων των εποχών έχοντας στο ενεργητικό της 19 Hot 100 No1) κατακτά την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 με το αθάνατο holiday classic “All I Want For Christmas Is You”. Είναι η πρώτη φορά που το τραγούδι φτάνει στο Νο 1 μετά απο 25 χρόνια από την κυκλοφορία του. Επίσης σηματοδοτεί το 19ο Νο1 για την καλλιτέχνιδα στο Hot 100, γράφοντας ιστορία για την Mariah καθώς έγινε η solo τραγουδίστρια με τα περισσότερα Νο1 στο chart.

To “All I Want For Christmas Is You” περιλαμβάνεται στην νέα συλλεκτική έκδοση του Χριστουγεννιάτικου δίσκου με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών “Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)”, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Panik Records και την Sony Music.

Το τραγούδι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα των εορτών και είναι ένα βήμα πριν από το 1 δισεκατομμύριο streams. Βρίσκεται στο Νο1 του Amazon Music από το Thanksgiving και έγινε το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τα περισσότερα streams για το 2019. Η Mariah κέρδισε ένα βραβείο Guinness για το “highest – charting holiday (Christmas/New Year) song on the Billboard Hot 100 by a solo artist”.

Οι φετινές γιορτές δεν θα ήταν οι ίδιες χωρίς το “Merry Christmas” της Mariah Carey, που κυκλοφόρησε αρχικά το Νοέμβριο του 1994, έγινε 6 φορές πλατινένιο, πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε τον τίτλο του Χριστουγεννιάτικου Album με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το single “All I Want For Christmas Is You” έγινε 6 φορές πλατινένιο και μπήκε στο Ho t100 ως το 28ο single της τραγουδίστριας που φτάνει στο Top10. Την περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την παντοτινή δύναμή του καθώς το 2018 ξανα-ανέβηκε στο Top5 του Billboard Hot 100. Έχοντας φτάσει τις 16 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, παραμένει το 11ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ever. Τέλος, έχει γίνει η έμπνευση για ένα παιδικό βιβλίο και μία ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων λάμπει και φέτος πιο φωτεινά και πιο δυνατά από ποτέ.

Σχετικά με την Mariah Carey

H MARIAH CAREY είναι η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις μέχρι σήμερα και έχει 18 No1 Billboard Hot 100 (εκ των οποίων τα 17 έχει γράψει η ίδια). Η Mariah είναι τραγουδίστρια/τραγουδοποιός/παραγωγός καταξιωμένη στο χώρο με πολλά βραβεία Grammy, American Music Awards, Billboard “Artist of decade” Awards, Billboard “IconAward”, World Music Award, BMI “IconAward” και πολλά άλλα. Με ένα χαρακτηριστικό vocal range που φτάνει τις 5 οκτάβες, και το ταλέντο της στην σύνθεση και παραγωγή η Mariah είναι πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση για την μοντέρνα popσκηνή. Η συνεχόμενη επιρροή της Mariah στην μουσική βιομηχανία την έχει οδηγήσει στο να αφήσει ένα στίγμα στον κόσμο που θα μείνει για πάντα. Ξεκίνησε την καριέρα της από την ανεξάρτητη ταινία “WiseGirls”, παίζοντας δίπλα στην βραβευμένη με Oscar Mira Sorvino και την Melora Walters. Το 2009, αναγνωρίστηκε στο Palm Springs International Film Festivalμε το βραβείο Breakthrough Performanceγια την μοναδική ερμηνεία της στην ταινία “Precious”. Η globalsuperstar, που έχει λάβει Congressional Award, δωρίζει γενναιόδωρα τον χρόνο και την ενέργειά της σε μία σειρά φιλανθρωπιών που αγγίζουν την καρδιά της όπως τις Save the Music, the Make A Wish Foundation, World Hunger Relief και το Elton John AIDS Foundation, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Είναι μεγάλη υποστηρίκτρια φιλανθρωπικών οργανώσεων για παιδιά και έχει ιδρύσει το Camp Mariah σε συνεργασία με το Fresh Air Fund, ένα μέρος όπου παιδιά που ζουν στην Νέα Υόρκη μπορούν να εξερευνήσουν διαφορετικές επιλογές καριέρα.