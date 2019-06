Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Γιάννης Χαρούλης συγκίνησαν με τις ερμηνείες τους στη συναυλία για τα 80 χρόνια του Γιάννη Μαρκόπουλου

View this post on Instagram

Στο κατάμεστο Ηρώδειο γιορτάσαμε χθες βράδυ τα 80 χρόνια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε μια πραγματικά συγκινητική βραδιά από αυτές που μένουν στην μνήμη μας για πάντα. 🎶 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Γιάννης Χαρούλης ενθουσίασαν και συγκίνησαν με τις ερμηνείες τους σ' ένα απαιτητικό ρεπερτόριο με τραγούδια που έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.