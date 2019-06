Η διεθνής συνεργασία της Xenia Ghali στα πλαίσια του Colour Day Festival 2019!

Η Ελληνικής καταγωγής, παραγωγός και DJ, Xenia Ghali, θα εμφανιστεί την Κυριακή 30 Ιουνίου στο Colour Day Festival σε ένα μοναδικό DJ set. Μαζί της σε ένα ανατρεπτικό live act ο Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ Quincy.

O Quincy, γιος του διάσημου ράπερ Puff Daddy, έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Empire.

Η Xenia Ghali, συνεχίζει την ανοδική της πορεία και τις διεθνής της συνεργασίες στο χώρο της dance σκηνής εκπλήσσοντας μας σε κάθε της επαγγελματικό βήμα.

Το χειμώνα το cd single με τίτλο, Lay in your Arms, που παρουσιάστηκε στο GNTΜ έγινε viral και κατέκτησε την κορυφή του iTunes, You Tube και Shazam στην Ελλάδα.

Το νέο της single ονομάζεται Dopamine, ενώ από Σεπτέμβριο έρχονται νέα τραγούδια και περισσότερες εκπλήξεις.

Stay Tuned!