Γιώργος Περρής | Γεμάτη εικόνες και συναισθήματα η πρώτη του συναυλία στο Ακροπόλ!

Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, εικόνες και συναισθήματα η πρώτη συναυλία του Γιώργου Περρή στο κατάμεστο Ακροπόλ, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Στη βραδιά με τίτλο «Traveller» που θα επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, ο Γιώργος ξεδίπλωσε για άλλη μία φορά το ερμηνευτικό του ταλέντο και σήκωσε ένα κύμα αγάπης από το κοινό που πλημμύρισε τη σκηνή.

Ο ίδιος παρέσυρε τους ακροατές σε ένα μουσικό ταξίδι σε επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, με σταθμούς από την προσωπική του μουσική διαδρομή αλλά και τραγούδια με ξεχωριστή θέση, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και το παγκόσμιο ρεπερτόριο που το κοινό υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα και αποθέωση του καλλιτέχνη.

Το εντυπωσιακό εικαστικό περιβάλλον που επιμελήθηκαν οι Fly Theatre (Κατερίνα Δαμβόγλου – Robin Beer), ένα βίντεο και πολλά ολογράμματα που αλληλεπιδρούν με τον Γιώργο επί σκηνής έγιναν ιδανικό σκηνικό για την παράσταση του τραγουδιστή που διακρίνεται για τις γεμάτες τρυφερότητα και ευαισθησία ερμηνείες του. Τον φρέσκο ήχο της παράστασης εξασφάλισαν οι ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, στις οποίες κυριάρχησε το ηλεκτρονικό στοιχείο.

Αφορμή για το «Traveller» είναι ένα νέο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου που, φυσικά, ακούγεται στην παράσταση και συμπεριλαμβάνεται στον καινούργιο δίσκο που αποτελεί συνεργασία των τριών καλλιτεχνών και αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Η μουσική παράσταση «Traveller» θα επαναληφθεί στο Ακροπόλ τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ενώ θα ταξιδέψει ως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 8 Νοεμβρίου και το Θέατρο Πάνθεον, στην Πάτρα, στις 22 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα όχημα ταξιδιωτικής αναζήτησης του ο Γιώργος Περρής χρησιμοποιεί για να συναντά το κοινό του στις συναυλίες που δίνει σε όλο τον κόσμο.

Ραχοκοκαλιά της παράστασης, πέρα από τις διασκευές – εκπλήξεις, θα είναι τα πρόσφατα τραγούδια του Γιώργου που αγαπήθηκαν από το κοινό, «Ποιος φοβάται την αγάπη» , «Ηλιοφάνεια» , «Je suis malade» αλλά και «How many does it take» , «She walks on» από το καινούργιο αγγλόφωνο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Μάιο διεθνώς.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» .

Δύο ευρώ από κάθε εισιτήριο θα μετατραπεί αυτομάτως σε τρόφιμα, συνεισφέροντας στο σημαντικό έργο του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» .