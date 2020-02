Βαλάντης | Το νέο του τραγούδι, οι εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη και το «Just The 2 of Us»!

Διανύει αναμφισβήτητα την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του. Έχοντας ρίξει όλη του τη βαρύτητα στις επαγγελματικές και καλλιτεχνικές του υποχρεώσεις, κάτι που ανέκαθεν έκανε, ο Βαλάντης ετοιμάζει πολύ όμορφες μουσικές εκπλήξεις και όχι μόνο.

Από τη μία, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης, όπου ολοκληρώνει το νέο του τραγούδι σε μία συνεργασία που θα συζητηθεί. Παράλληλα, ξεκινάει τις νυχτερινές του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου από αυτή την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, θα δίνει τον παλμό της διασκέδασης στο «Myna» στα Λαδάδικα, με ένα πρόγραμμα ξεσηκωτικό που θα περιλαμβάνει τις τεράστιες επιτυχίες του και θα υμνεί την «καψούρα», όπως είναι και ο τίτλος που δίνει στα live show του αλλά και στα τραγούδια του.

Τα καλλιτεχνικά νέα όμως για τον Βαλάντη δεν σταματούν εδώ, αφού μαζί με τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη και το αδιάκοπο live tour του ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητάει και με πολύ γνωστό στέκι των Αθηνών, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει το πιο δυνατό χαρτί του «Just the 2 of Us», όπου θα βρεθεί ως διαγωνιζόμενος.