Έλενα Παπαρίζου: «Άσκοπα Ξενύχτια» ενός εκατομμυρίου

Το νέο single της Έλενας Παπαρίζου «Άσκοπα Ξενύχτια» σε μουσική & στίχους των Δημήτρη Ξυπολιά & ARCADE, ξεπέρασε μέσα σε 2 εβδομάδες τις 1.000.000 προβολές στο YouTube.

Η number one diva της pop έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο διαδικτυακά όσο και ραδιοφωνικά με την ολοκαίνουργια επιτυχία της που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

Το official video του «Άσκοπα Ξενύχτια» στο οποίο συμμετέχουν ως guest η Κατερίνα Λέχου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ναταλία Δήμου βρέθηκε στο #1 των τάσεων στο YouTube στις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, ενώ βρίσκεται ήδη στο Top20 του Official Greek Airplay Chart by Mediainspector.

Το καλοκαίρι του 2019 η Έλενα Παπαρίζου θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ελλάδα & Κύπρο στο πλευρό της Μαρινέλλας, παρέα με τους Κώστα Μακεδόνα & Ήβη Αδάμου.