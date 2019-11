Άντζελα Δημητρίου: «Ό,τι πουλάει το χτυπάνε. Έτσι πάει!»

Καλεσμένη της Φαίης Σκορδά το πρωί της Τρίτης 26/11 ήταν η λαίδη του ελληνικού τραγουδιού, Άντζελα Δημητρίου.

Η συζήτηση της με την παρουσιάστρια της εκπομπής είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια μίλησε για όλα και προχώρησε σε αποκαλύψεις. Επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι θα βρίσκεται στην επιτροπή του νέου κύκλου του “Just the two of us” που θα γίνει στο OPEN.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια δήλωσε δυσαρεστημένη από τη στάση των ΜΜΕ απέναντί της με την χαρακτηριστική ατάκα «Ό,τι πουλάει το χτυπάνε. Έτσι πάει!».

Τέλος, η Άντζελα κλήθηκε ύστερα από ερώτηση της Φαίης Σκορδά να απαντήσει και στις δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη στην εκπομπή “Μεσάνυχτα” σχετικά με το ναυάγιο της συνεργασίας τους στο 4711.

“Δεν θέλω να κάνουν χρήση του ονόματός μου για να ανεβαίνουν παραπάνω. Εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα κανένα όνομα για να ανέβω, εγώ ανέβηκα με την αξία μου. Μίλησα με τον επιχειρηματία και είχα εκφράσει τη διαφωνία μου, πριν καν γίνει ραντεβού με τον συγκεκριμένο τραγουδιστή που να ‘ναι καλά όπως βγήκε και τα είπε. Αλλά δεν έγιναν έτσι. Δεν ήταν το θέμα η αφίσα!”