Άντζελα Δημητρίου | Που θα την δούμε μετά την αποχώρηση της από το «4711»;

Η Άντζελα Δημητρίου, μετά την αποχώρηση της από το σχήμα με τον Γιώργο Τσαλίκη, στο 4711, θα βρίσκεται δίπλα στον Γιώργο Γιαννιά, τον Χρήστο Χολίδη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, στο Fix στην Θεσσαλονίκη.

Η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια δέχτηκε την πρόταση του επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκου (Κέντρο Αθηνών, Estate) και εκτός απροόπτου, το σχήμα θα κάνει πρεμιέρα τέλη Νοεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι τον φετινό χειμώνα η Άντζελα Δημητρίου θα έχει και τηλεοπτική παρουσία, αφού θα είναι κριτής στο «Just The Two of Us» του Open με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.