Άννα Βίσση: The Legendary Recordings 1982 – 2019 | Μία συλλεκτική deluxe συλλογή που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα!

Η Panik Gold παρουσιάζει το «Άννα Βίσση: The Legendary Recordings 1982 – 2019» , ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον ωκεανό των επιτυχιών της, με όλα τα albums της που έχουν κυκλοφορήσει από την Sony Music και την Panik Gold, καθώς και μοναδικό υλικό που δεν είχε κυκλοφορήσει σε CD μέχρι σήμερα!

Η deluxe έκδοση «Άννα Βίσση The Legendary Recordings 1982 – 2019» , must-have για κάθε συλλέκτη, περιλαμβάνει 32 CDs, σε μία καταπληκτική flight case συσκευασία, που όμοια της δεν έχει υπάρξει στην ελληνική δισκογραφία, με design που ανταποκρίνεται στα υψηλά standards της καλλιτεχνικής υπόστασης της Άννας Βίσση.

Η πολυποίκιλη μουσική διαδρομή της καταξιωμένης καλλιτέχνιδας «ξεδιπλώνεται» μέσα από 28 studio albums, live albums και soundtracks, κάποια εκ των οποίων έχουν εξαντληθεί και δεν υπάρχουν στην αγορά, με αποτέλεσμα το κοινό να τα αναζητά, καθώς και μέσα από 4 special CDs που δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συλλογή και κυκλοφορούν για πρώτη φορά.

Το «Άννα Βίσση The Legendary Recordings 1982 – 2019» , που θα κυκλοφορήσει σε μόνο 500 αριθμημένα αντίτυπα και στο μέλλον θα αποτελεί μία από τις σπάνιες και συλλεκτικές εκδόσεις της ελληνικής δισκογραφίας, περιέχει:

– τα γεμάτα επιτυχίες albums που έχουν κυκλοφορήσει από την Sony Music και την Panik Gold: «Να ‘Χες Καρδιά», «Κάτι Συμβαίνει», «Η Επόμενη Κίνηση», «Τώρα», «Έμπνευση!», «Φωτιά», «Είμαι», «Δαίμονες», «Εμείς», «Λάμπω!», «Άννα Βίσση Live!», «Ρε!», «Ω! Κύπρος», «Κλίμα Τροπικό», «Τραύμα», «Αντίδοτο», «Everything I Am», «Κραυγή», «Μάλα Η Μουσική Του Ανέμου», «Χ», «Παράξενες Εικόνες», «Άννα Βίσση Live 2004», «Nylon», «Απαγορευμένο», «Απαγορευμένο +», «Αγάπη Είναι Εσύ», «Συνέντευξη», «Hotel Ερμού Live 2015 – 2018» και «Ηλιοτρόπια».

– τα special CDs:

1. «Είμαι Το Σήμερα Κι Είσαι Το Χθες», το album που κυκλοφόρησε σε βινύλιο το 1982 και παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε CD.

2. «Άννα & Νίκος The Duets», τα ντουέτα της Άννας Βίσση με τον μέντορα και σταθερό συνεργάτη της Νίκο Καρβέλα που δεν έχουν περιληφθεί σε albums της. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και το σπάνιο «Why Why» του 1985.

3. «Καλύτερες Μέρες», με όλα τα digital singles που έχουν κυκλοφορήσει από την Panik Gold και δεν είχαν, μέχρι σήμερα, συμπεριληφθεί σε CD.

4. «Treasures», με σπάνια τραγούδια. Ανάμεσά τους το «Κλαίω», με το οποίο η Άννα Βίσση διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision του 1989, τα «I Can’t Sleep at Night» και «Great Zeus» από την μονόπρακτη όπερα του Σταύρου Σιδερά «Ode Τo Τhe Gods», ένα album που πλέον έχει εξαντληθεί και το «The Only Arms We Need», από το σπάνιο «Music Of The Three Games Of The Small States Of Europe» του 1989.

Το «Άννα Βίσση The Legendary Recordings 1982 – 2019» θα κυκλοφορήσει την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου.

Από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία,

στο e-shop της Panik Entertainment Group και σε δισκοπωλεία.