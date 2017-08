Βιογραφία | Whitney Houston 09/08/2017, 17:28 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Whitney Houston (Whitney Elizabeth Houston), γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1963.

Κατάγεται από την Αμερική. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια μοντέλο… Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία για την καριέρα της ως ηθοποιός, και σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness έχει στην κατοχή τις τα περισσότερα βραβεία. Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της έχει κερδίσει δύο Emmy, έξι Grammy, 30 Billboard Music Awards και 22 American Music Awards. Η Χιούστον ήταν επίσης μία από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ, singles και βίντεο. Τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 180 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως!

Η ζωή της:

Η Whitney γεννήθηκε στο New Jersey. Σε νεαρή ηλικία άρχισε να ακλουθεί τα βήματα της μητέρας της ,που ήταν σολίστρια, και ασχολήθηκε ενεργά με την μουσική. Έμαθε επίσης να παίζει πιάνο.

Η πρώτη της παρουσίαση, όπου τραγούδησε, έγινε στην εκκλησία με το τραγούδι ”Guide Me”. Όταν πήγαινε στο λύκειο γνώρισε τον καλύτερό της φίλο, τον Robyn Crawford και όπως έχει πει & η ίδια ήταν σαν το αδερφό που δεν είχε ποτέ…

Όσο η Whitney πήγαινε σχολείο η μητέρα της συνέχιζε να την διδάσκει πώς να τραγουδάει σωστά.

Αργότερα άρχισε να τραγουδά με τη μητέρα της σε νυχτερινά κλαμπ στη Νέα Υόρκη, όπου την ανακάλυψε ο επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρίας Arista Records, Κλάιβ Ντέιβις. Η Χιούστον κυκλοφόρησε συνολικά επτά στούντιο άλμπουμ και τρία σάουντρακ, τα οποία όλα έγιναν διαμαντένια, πολυπλατινένια, πλατινένια ή χρυσά.

Καριέρα:

Η Χιούστον ήταν η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια “Saving All My Love for You”, “How Will I Know”, “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, “Didn’t We Almost Have It All”, “So Emotional” και “Where Do Broken Hearts Go”.

Το 1985 έκανε τα πρώτα δισκογραφικά της βήματα κυκλοφορώντας τον 1ο προσωπικό δίσκο της που ως τίτλο είχε το όνομά της…!

Έγινε το εμπορικότερο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη τη χρονιά της κυκλοφορίας του. Το περιοδικό Rolling Stone το ονόμασε το καλύτερο άλμπουμ του 1986 και το κατέταξε στη 254η θέση στα λίστα του με τα 500 Σπουδαιότερα Άλμπουμ Όλων των Εποχών.

Το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Whitney (1987) έγινε το πρώτο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη που έφτασε την 1η θέση την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στο chart του Billboard 200. Η δημοτικότητά της σε δημοφιλή μουσικά charts καθώς και στο MTV επηρέασαν αρκετές Αφροαμερικανίδες γυναίκες τραγουδίστριες να ακολουθήσουν τα βήματά της.

Το 2002 κυκλοφορεί τον δίσκο ”Just Whitney”, ενώ έναν χρόνο αργότερα τον δίσκο ”One Wish: The Holiday Album ”.

Επιστρέφει το 1990 κυκλοφορώντας τον δίσκο ” I’m Your Baby Tonight ”.

Στην συνέχεια απέχει 8 χρόνια από την δισκογραφία ώσπου το 1998 αποφασίζει να επιστρέψει δυναμικά κυκλοφορώντας τον δίσκο ” My Love Is Your Love ”.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία Ο Σωματοφύλακας (The Bodyguard) το 1992. Το σάουντρακ της ταινίας κέρδισε το 1994 το Βραβείο Grammy Άλμπουμ της Χρονιάς. Το πρώτο single “I Will Always Love You” έγινε το εμπορικότερο single όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη στη ιστορία της μουσικής.

Με το σάουντρακ, η Χιούστον έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε μια εβδομάδα. Το σάουντρακ καταλαμβάνει τη 4η θέση στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Η Χιούστον συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες και να συμμετέχει στα σάουντρακ, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Επί Τέλους, Πού Πήγαν οι Άντρες; (Waiting to Exhale, 1995) και Φτερωτός Έρωτας (The Preacher’s Wife). Το σάουντρακ της ταινίας Φτερωτός Έρωτας έγινε το εμπορικότερο γκόσπελ άλμπουμ στην ιστορία.

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του τέταρτου στούντιο άλμπουμ της My Love Is Your Love (1998), ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Arista Records. Κυκλοφόρησε το πέμπτο της στούντιο άλμπουμ Just Whitney το 2002 και το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ One Wish: The Holiday Album το 2003. Το 2009, η Χιούστον κυκλοφόρησε το έβδομο και τελευταίο άλμπουμ της I Look to You.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2012 ανακοινώθηκε ο ξαφνικός θάνατος της Χιούστον, σε ηλικία 48 ετών. Η Χιούστον είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της καινούριας της ταινίας Sparkle, ριμέικ της ομότιτλης ταινίας του 1976. Η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2012.

Πολλά από τα τραγούδια της γίνονται μεγάλες επιτυχίες, χάρη στα οποία κερδίζει βραβεία & βρίσκεται σε υψηλές θέσεις των Chart…!

Δισκογραφία:

Whitney Houston (1985)

Whitney (1987)

I’m Your Baby Tonight (1990)

My Love Is Your Love (1998)

Just Whitney (2002)

One Wish: The Holiday Album (2003)

I Look to You (2009)

Πηγή:

www.wikipedia.org

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα, Ελένη Κεφαλληνού