Βιογραφία | Sonny Bono 16/02/2017, 12:24 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο Salvatore Phillip “Sonny” Bono γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1935 και πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 1998.

Ήταν ένας Αμερικανός καλλιτέχνης- μουσικός, παραγωγός άλμπουμ, ηθοποιός και πολιτικός του οποίου η καριέρα διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Ο Sonny Bono γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ από Ιταλούς μετανάστες γονείς, τον Santo Bono (γεννημένος στην Montelepre, Παλέρμο, Ιταλία) και τη Zena “Jean” La Valle. Ο Sonny ήταν ο νεότερος από τα τρία του αδέλφια. Είχε δύο μεγαλύτερες αδελφές, την Fran και Betty. Πήγε στο γυμνάσιο Inglewood, στη Καλιφόρνια, αλλά δεν κατάφερε να αποφοιτήσει.

Ο Bono ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα με την Specialty Records, όπου όπου το τραγούδι του “Things You Do to Me” ηχογραφήθηκε από τον Sam Cooke, και συνέχισε συνάπτοντας συνεργασία με τον δισκογραφικό παραγωγό Phil Spector στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ως ο άνθρωπος προώθησης δίσκων, παίζοντας κρουστά και γενικότερα το “παιδί για τα θελήματα” . Μια από τις πρώτες προσπάθειες σύνθεσης τραγουδιών του ήταν το “Needles and Pins”, σε συνεργασία με τον Τζακ Νίτσε, ένα άλλο μέλος της ομάδας παραγωγής του Spector.

Αργότερα την ίδια δεκαετία, πέτυχε να κερδίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, μαζί με την τότε σύζυγό του Cher, στο ντουέτο Sonny και Cher. Ο Bono έγραψε, διοργάνωσε, και παρήγαγε έναν σεβαστό αριθμό singles, που έγιναν επιτυχίες, όπως το “I Got You Babe” και το “The Beat Goes On”, αν και η Cher έλαβε περισσότερη προσοχή ως ερμηνεύτρια. Έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στις αρχές της σόλο καριέρας της Cher με ηχογραφήσεις όπως το “Bang Bang” και το “You Better Sit Down Kids”.

Ο Bono επίσης ηχογράφησε ως σόλο καλλιτέχνης με το όνομα της Sonny. Είχε μόνο ένα hit single ως σόλο καλλιτέχνης, το “Laugh At Me”, που κυκλοφόρησε το 1965 και έφτασε στο # 10 στο Billboard Hot 100.

Το επόμενο single που κυκλοφόρησε ως σόλο καλλιτέχνης, ήταν το “The Revolution Kind”, το οποίο έφθασε στον αριθμό 70 για το Billboard Hot 100 αργότερα την ίδια χρονιά.

Επιπλέον, ηχογράφησε ένα ακόμη αποτυχημένο άλμπουμ, με τίτλο Inner Views το 1967.

Ο Sonny συνέχισε να συνεργάζεται με τη Cher κατά τις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ως πρωταγωνιστής σε μια δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, The Sonny and Cher Show, που έτρεξε στο CBS το διάστημα μεταξύ 1971 – 1974.

Από το 1976 έως το 1977, το ζευγάρι επέστρεψε στις κοινές εμφανίσεις τους για την προβολή του The Sonny and Cher Show παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πάρει διαζύγιο. Τελευταία εμφάνισή τους μαζί ήταν στο Late Night με τον David Letterman στις 13 Νοεμβρίου του 1987, όπου τραγούδησαν το “I Got You Babe”.

Ο Bono συνέχισε την καριέρα του, με ρόλους στο Fantasy Island και το Πλοίο της Αγάπης. Έπαιξε έναν ρόλο στη ταινία Airplane II: The Sequel (1982) και το 1986 στη ταινία τρόμου Troll. Έπαιξε επίσης το ρόλο του Franklin Von Tussle στο Hairspray το 1988 του John Waters. Το 1997, στην ταινία Οι άντρες με τα μαύρα, Bono είναι μία από τις πολλές εκκεντρικές διασημότητες που εμφανίζεται σε ένα βίντεο στον τοίχο. Εμφανίστηκε επίσης σε διάφορα επεισόδια της σειράς P.S. I Luv U, κατά τη διάρκεια της εποχής του 1991-92. Ο τελευταίος ρόλος δράσης του ήταν στην τηλεοπτική σειρά Lois & Clark: Οι νέες περιπέτειες του Superman (Σεζόν 1, Επεισόδιο 9, αρχικά προβλήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1993). Έκανε επίσης μια μικρή εμφάνιση ως ο ίδιος στην ταινία του 1996, First Kid.

Δισκογραφία:

1965 Look at Us

1966 The Wondrous World of Sonny & Cher

1967 In Case You’re In Love

1967 Good Times

1971 Sonny & Cher Live

1971 All I Ever Need Is You

1974 Live In Las Vegas Vol. 2

1974 Mama Was a Rock and Roll Singer Papa Used to Write All Her Songs

Πηγή:

en.wikipedia.org

Προσαρμογή- Επιμέλεια: Ελένη Κεφαλληνού