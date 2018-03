Βιογραφία | Nena 24/03/2018, 14:10 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

H Gabriele Susanne Kerner γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1960.

Είναι περισσότερο γνωστή με το σκηνικό όνομά της, Νένα. Είναι Γερμανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Απέκτησε διεθνή φήμη το 1983 με το τραγούδι “99 Luftballons”. Το 1984, κυκλοφόρησε εκ νέου αυτό το τραγούδι στα αγγλικά ως “99 Red Balloons”. “Νένα” ονομαζόταν επίσης και το συγκρότημα με το οποίο συνεργαζόταν για τη κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Με την απελευθέρωση εκ νέου και την καταγραφή νέων τραγουδιών και παλαιότερων, κατάφερε να κάνει το μεγάλο come back το 2002. Το 2007, ίδρυσε τη σχολή “Neue Schule Hamburg”. Ξεκίνησε την μουσική της καριέρα το καλοκαίρι του 1979, όταν ο κιθαρίστας Rainer Kitzmann της πρόσφερε τη θέση τραγουδίστριας στο συγκρότημα του, The Stripes. Το γκρουπ αυτό κυκλοφόρησε την επιτυχία, που ακούει στον τίτλο “Ecstasy”, αλλά δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει άλλο τραγούδι που να αγαπηθεί τόσο πολύ και σύντομα διαλύθηκε.

Το 1981 η Νένα και ο τότε φίλος της Rolf Brendel μετακόμισαν στο Δυτικό Βερολίνο, όπου εκεί συνάντησε τα μελλοντικά μέλη του συγκροτήματος, τον κιθαρίστα Carlo Karges, τον Uwe Fahrenkrog-Petersen, στα πλήκτρα, και τον μπασίστα Jürgen Dehmel. Μαζί δημιούργησαν το συγκρότημα “Nena”. Το 1982 οι “Nena” κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, Nur geträumt” (“Only dreamt”), το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία ύστερα από εμφάνιση της μπάντας στο γερμανικό τηλεοπτικό show Musikladen. Το single έφτασε στις 40.000 πωλήσεις την ημέρα, ενώ το τραγούδι σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση των γερμανικών charts.

Το 1983 η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ, με τίτλο Nena, το οποίο περιείχε τα singles “Leuchtturm” (“Lighthouse”) και “99 Luftballons” (“99 Red Balloons.”). Το “99 Luftballons” έγινε νούμερο ένα επιτυχία στη Δυτική Γερμανία το 1983 και εισήλθε στα διεθνή charts το επόμενο έτος, με την αγγλική έκδοση να φθάνει στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου και την γερμανική στη δεύτερη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1984, στη ραδιοφωνική εκπομπή της Casey Kasem για το “American Top 40” ακούστηκε μια “μικτή” εκδοχή του τραγουδιού.

http://www.youtube.com/watch?v=ZXK5zrF7w50 http://www.youtube.com/watch?v=NU_2S7kC0OU

Αποδείχτηκε επίσης τεράστια επιτυχία σε πολλές άλλες χώρες, και σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά γερμανικά ροκ τραγούδια σε πολλές χώρες του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι το “99 Luftballons” ήταν η μόνη μόνη αγγλική επιτυχία των Nena, η μπάντα συνέχισε να απολαμβάνει αναγνώριση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα επόμενα χρόνια. Η μπάντα διαλύθηκε το 1987, και η Νένα συνέχισε την σόλο καριέρα της. Τα πρώτα singles που κυκλοφόρησε σόλο είναι το “Just a Dream”, έφθασε στον αριθμό 70 στα βρετανικά διαγράμματα το 1984, η πλευρά Β του ονομάζεται “Indianer”.

Το 2002 η Νένα γιόρτασε την 20η επέτειό της στη σκηνή με το άλμπουμ Nena feat. Nena, ένα δίσκο που αποτελείται από νέα διαρρύθμιση των ηχογραφήσεων των επιτυχιών της από τη δεκαετία του 1980. Αυτό το λεύκωμα χαρακτήρισε τη νέα “επιστροφή” της Νένα, και γέννησε νέες επιτυχίες. Η νέα έκδοση του “Anyplace, Anywhere, Anytime” σε ντουέτο με την Kim Wilde έγινε δημοφιλές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, φθάνοντας το Νούμερο 1 στην Ολλανδία και την Αυστρία, και τον αριθμό 3 στη Γερμανία, το 2003.

Ακολούθησε η κυκλοφορία ενός DVD 2005 άλμπουμ, με τίτλο Willst du mit mir gehn (“Do You Wanna Go with Me?”), το οποίο έγινε πολύ γρήγορα πλατινένιο. Το πρώτο single από το άλμπουμ, “Liebe ist” (“Love Is”), έφθασε στον αριθμό 1 στα γερμανικά charts στις αρχές του 2005, και ήταν το τραγούδι τίτλων για μια γερμανική σαπουνόπερα, Verliebt in Berlin.

Το 2005 η Νένα ξεκίνησε την περιοδεία της στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2005 είχε πολλές sold-out συναυλίες. Το 2004, εμφανίστηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της 20ης επετειακής συναυλίας για τον Howard Jones στο Shepherd Bush Empire στο Λονδίνο. H Νένα τραγούδησε το “99 Luftballons”, στα Γερμανικά και τα Αγγλικά. Το 2004, η Νένα εμφανίστηκε στο Mayday Music Festival, στο Ντόρτμουντ, μαζί με τους Toktok. Τραγούδησε το τραγούδι “Bang Bang”, και μαζί με τον DJ Westbam τραγούδησαν το τραγούδι “Oldschool Baby”.

Τον Οκτώβριο του 2007, η Νένα κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Cover Me, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από διασκευές από τους David Bowie, Rolling Stones και Rammstein. Επίσης κυκλοφόρησε το single “Ich Kann nix Dafür” (“It’s not my Fault”) τον Απρίλιο του 2007 για την ταινία Vollidiot (Complete Idiot).

Κυκοφορησε ακόμη μια μοναδική διασκευή, το “She’s a Rainbow” από τους Rolling Stones. Είχε κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και εισήλθε στα βρετανικά διαγράμματα.

Την περίοδο αυτή, ηχογραφεί και κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του τραγουδιού “99 Luftballons” το 2009. Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία στις 6 του Σεπτέμβρη του 2009. Ορισμένα τμήματα της νέας έκδοσης είναι στα γαλλικά. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, η Νένα κυκλοφορεί ένα νέο single με την ονομασία “Wir sind wahr”, και ένα νέο άλμπουμ στις 23 του ίδιου μήνα, με τίτλο Made in Germany.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για τις διδασκαλίες του Ινδικού μυστικισμού Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), καθώς και για τις πρακτικές μεθόδους διαλογισμού, κάτι που διαφαίνεται στο video clip του τραγουδιού “Wir sind wahr”. Πρόσφατα, συνεργάστηκε με τους δημοφιλείς τεχνο-rap καλλιτέχνες Die Atzen για την παραγωγή ενός νέου single, με τίτλο “Strobo Pop”. Το 2011 συνέβαλε φωνητικά στο κομμάτι “Let Go Tonight” με τον Kevin Costner και τους Modern West.

http://www.youtube.com/watch?v=-u0qqmuCv2o http://www.youtube.com/watch?v=MibxPpvYQzY

Δισκογραφία: 1980: The Stripes 1983: Nena 1984: (Fragezeichen) 1984: 99 Luftballons 1985: Feuer und Flamme 1985: It’s All in the Game 1986: Eisbrecher 1989: Wunder gescheh’n 1990: Komm lieber Mai… 1991: Nena Die Band 1992: Bongo Girl 1994: Und Alles Dreht Sich 1995: Nena Live (de) 1995: Unser Apfelhaus 1996: Bambus Bären Bande (soundtrack) 1997: Jamma Nich 1997: Nenas Weihnachtsreise 1998: Wenn Alles Richtig Ist, Dann Stimmt Was Nicht 1998: Nena Live ’98 1999: Rabatz 2001: Chokmah 2002: Tausend Sterne (Nena Kids) 2002: Nena feat. Nena 2002: Madou und das Licht der Fantasie (Nena Kids) 2003: Nena feat. Nena Live 2004: Nena live Nena 2005: Willst du mit mir gehen? 2007: Cover Me 2008: Himmel, Sonne, Wind und Regen 2009: Made in Germany 2010: Made in Germany Live 2010: Best of Nena 2011: Die Atzen ft Nena-strobo pop 2012: Du Bist Gut Πηγή: en.wikipedia.org Προσαρμογή- Επιμέλεια: Ελένη Κεφαλληνού