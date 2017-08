Με τους maNga στη Eurovision 2018 η Τουρκία; 02/08/2017, 16:08 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Λέτε να δούμε την επιστροφή της Τουρκίας στη Eurovision;;

Η τελευταία συμμετοχή της Τουρκίας ήταν στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν το 2012. Έκτοτε και με επίσημη δικαιολογία τη διαφωνία της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας (TRT), με την απευθείας πρόκριση των Big5 στον τελικό, αλλά και με το 50% της τελικής βαθμολογίας να καθορίζεται από τις κριτικές επιτροπές, αποφάσισε να απέχει. Φέτος τα σημάδια είναι θετικά για την επιστροφή της στο διαγωνισμό. Πριν από λίγο μάλιστα οι maNga που το 2010 έφτασαν στη δεύτερη θέση, με ένα tweet τους ανεβάζουν τον ενθουσιασμό των Τούρκων fans και όχι μόνο, αφού φαίνονται έτοιμοι σύμφωνα με τους ίδιους, να επιστρέψουν στη σκηνή της Eurovision.

Η αλλαγή του επικεφαλής του TRT, αλλά και οι δηλώσεις της Sertab Erener μοναδικής νικήτριας της Τουρκίας στη Eurovision, δείχνουν ότι του χρόνου, ίσως η επιστροφή της γειτονικής μας χώρας να είναι πιο πιθανή από ποτέ. Το ροκ συγκρότημα πάντως maNga, που έφερε τη δεύτερη θέση για τη χώρα του το 2010 με το τραγούδι We Could Be The Same, είναι έτοιμο για να σταθεί για δεύτερη φορά στη σκηνή της Eurovision με στόχο τη νίκη αυτή τη φορά. Πριν από λίγα λεπτά μέσα από το επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter ρωτάνε τους fans τους: Eurovision, ξανά;

Eurovision ? Yine yeni yeniden… — maNga (@maNgaMusic) 1 Αυγούστου 2017

Φυσικά οι αντιδράσεις από τους Τούρκους, αλλά και ξένους υποστηρικτές του συγκροτήματος είναι κάτι παραπάνω από θετικές. Εξάλλου το TRT που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το 5μελές συγκρότημα δύσκολα θα έβρισκε καλύτερο εκπρόσωπο στο comeback του στο διαγωνισμό. Απομένουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Αν πάντως οι maNga είναι τελικά αυτοί που θα εκπροσωπήσουν την Τουρκία στη Λισαβόνα, έχουμε ήδη την πρώτη δυνατή συμμετοχή.

Πηγή: infegreece.gr