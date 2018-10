«Tómame»: Κυκλοφόρησε το νέο video clip της Ελένης Φουρέιρα 27/10/2018, 13:46 | Συντάκτης: Michalis Oikonomakos

Είναι ήδη στο νούμερο 6 των τάσεων στο YouTube

Στο ρυθμό της Ελένης Φουρέιρα χορεύει πλέον όλος ο κόσμος, καθώς το νέο της τραγούδι, «Tómame», μόλις κυκλοφόρησε και σημειώνει διεθνή επιτυχία από την πρώτη κιόλας στιγμή!

Στο τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Records σε Ελλάδα και Κύπρο και παγκοσμίως σε συνεργασία με την Sony Music, η «εκρηκτική» τραγουδίστρια ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την ομάδα δημιουργών του «Fuego» και παρουσιάζουν ένα χορευτικό reggaeton hit, με αγγλικό και ισπανικό στίχο. Το «Tómame» συνοδεύεται από ένα super music video, που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δημολίτσας, στο οποίο η Ελένη ξεδιπλώνει, για ακόμα μία φορά, τη δυναμική και ξεχωριστή σκηνική της παρουσία.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας του στα ψηφιακά καταστήματα, το «Tómame» έδειξε ότι είναι το next big hit: εκτός του ότι ανέβηκε αμέσως στο no1 στο ελληνικό iTunes, έγινε ένα από τα highest new entries στο παγκόσμιο iTunes chart και μπήκε στο New Music Friday σε Ισπανία, Σουηδία και Φινλανδία, την πιο σημαντική λίστα του Spotify για νέες κυκλοφορίες!

Την ίδια ώρα, η Ελένη συνεχίζει την πολύμηνη sold out περιοδεία της, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο της οποίας έχει κάνει δεκάδες εμφανίσεις σε περισσότερους από 35 σταθμούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. Την προσεχή Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, θα εμφανιστεί στο μεγαλύτερο μουσικό event της Ισπανίας, τα μουσικά βραβεία της χώρας, που θα πραγματοποιηθεί στην Μαδρίτη.

