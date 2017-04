So You Think You Can Dance| Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα έφτασε| Έρχεται το 1ο επεισόδιο των auditions! 20/04/2017, 12:50 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Δυναμικό ξεκίνημα με το 1ο επεισόδιο των Auditions – 14 χορογραφίες που θα μας εκπλήξουν!

Έφτασε η στιγμή για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του “So You Think You Can Dance”, την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21.00, στον ΑΝΤ1.

Το μοναδικό τηλεοπτικό show χορού, ξεκινάει δυναμικά με το 1ο επεισόδιο των Auditions, της πρώτης εκ των τριών (Auditions, Bootcamps, Live), διαγωνιστικής φάσης, του “So You Think You Can Dance”.

Συγκεκριμένα, στο 1ο επεισόδιο θα δούμε 14 χορευτές, να διαγωνίζονται με το προσωπικό τους στυλ ο καθένας, σε διάφορες χορογραφίες που θα μας εκπλήξουν.

Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν τους 5 κριτές μας, Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη; Πόσοι θα περάσουν στη φάση των Bootcamps;

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσιάστρια του show, Δούκισσα Νομικού θα βρίσκεται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων μεταδίδοντας όπως πάντα τη φρεσκάδα και τη θετική της ενέργεια.

Το “So You Think You Can Dance” έρχεται για να σας παρασύρει στο συναρπαστικό του κόσμο και μαζί να αναδείξετε τον καλύτερο Έλληνα χορευτή! Ραντεβού, την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21.00, στον ΑΝΤ1!

H Βίκος Cola Στέβια είναι Χορηγός του “So You Think You Can Dance”.

Φέτος, όλη η Ελλάδα χορεύει!

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε τα βήματά της στο “So You Think You Can dance”.

#DanceGr