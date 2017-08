Summer (Songs) In Greece! 02/08/2017, 16:37

Το καλοκαίρι είναι εδώ κι εμείς… δουλεύουμε για σας!

Κάθε χρόνο, όλοι περιμένουμε τη στιγμή της πιο ευχάριστης εποχής του χρόνου και διάφορα ερεθίσματα γύρω μας, μας κάνουν να καταλαβαίνουμε ότι : “Ναι, ήρθε το καλοκαίρι!” Κάποια από αυτά είναι και τα καλοκαιρινά τραγούδια που με το που τα ακούμε σημαίνουν ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, οι παραλίες μας περιμένουν και το party συνεχίζεται…

Το να γράψεις ένα τραγούδι για το καλοκαίρι είναι ένα είδος σίγουρης επιτυχίας αλλά… για πόσο? Συνήθως είναι τραγούδια που έχουν διάρκεια 3 μηνών (με ελάχιστες περιπτώσεις που παίζουν μεν 3 μήνες αλλά αυτό συμβαίνει για χρόνια )! Όταν ένας καλλιτέχνης κυκλοφορήσει ένα καλό καλοκαιρινό τραγούδι, γνωρίζει ότι θα ταυτιστεί με αυτό , θα φτιάξει ένα video clip γυρισμένο στα Ελληνικά νησιά (άμα είναι Έλληνας ο καλλιτέχνης ) και θα γίνει ήχος κλήσεις για πολλά κινητά!

Το καλοκαίρι είναι άλλωστε η εποχή που έχει ταυτιστεί πιο έντονα με μουσική.. Οι άνθρωποι θέλουν να βγουν, να διασκεδάσουν, δεν σκέφτονται άσχημα, δεν μελαγχολούν με την μουσική, δεν τους ενδιαφέρει αυτό που θα ακούσουν να έχει «βάθος» και σπουδαίο νόημα αρκεί να είναι μια καλή για αυτούς συντροφιά στα beach bars και στις καλοκαιρινές βουτιές!

Ας αρχίσουμε όμως με τραγούδια που έχουν μείνει διαχρονικά χαραγμένα στο μυαλό μας και έχουν κάτι από Ελλάδα.. Ναι, θα μιλήσουμε μόνο για καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια τώρα που περιγράφουν ιστορίες που λίγο πολύ όλοι έχουμε βιώσει το καλοκαίρι!

Πρώτο δε θα μπορούσε να είναι άλλο από το must του Νίκου Καρβέλα με τίτλο: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα! Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το 1985 και στο video clip μαζί του είναι και η Άννα Βίσση!

Δεύτερο στη λίστα όπως είναι αναμενόμενο, είναι το “Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια” της Σοφίας Αρβανίτη! Το τραγούδι είναι σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή και βγήκε το 1991! Σχεδόν 10 χρόνια πριν αλλά όλοι ταυτίζουν τους καλοκαιρινούς έρωτες με αυτό!

Άλλο ένα τραγούδι ερωτικό που έχει καλοκαιρινή διάθεση είναι αυτό σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Γερμανού που κυκλοφόρησε το 1982 στο δίσκο “Ερωτικό Κούρδισμα“! Έτοιμοι για “Κρουαζιέρα”;;;

Ένα τραγούδι που δεν ανήκει στα τόσο παλιά χρόνια αλλά σίγουρα έχει γίνει ένα με την Καλοκαιρινή διάθεση είναι το “Καλοκαιρινά Ραντεβού” που κυκλοφόρησε το 2002 από τις Δυτικές Συνοικίες!

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το περιβόητο “ροζ μπικίνι” για το οποίο μας τραγούδησε η Πωλίνα το 1987 στο δίσκο “Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες”.

Από τα hits του καλοκαιριού είναι και το «Αυτό Το Καλοκαίρι» της Έλλης Κοκκίνου! Μ’ένα πραγματικά υπέροχα διασκεδαστικό video clip και μέσα από έναν δίσκο γεμάτο επιτυχίες, η Έλλη Κοκκίνου μας προμηνύει για ένα καλοκαίρι γεμάτο εκπλήξεις και χαρά!

Άλλος ένας τραγουδιστής που έχει ερμηνεύσει για το καλοκαίρι, είναι ο τραγουδιστής του έρωτα, ο μεγάλος Γιάννης Πάριος που έχε ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία: “Είσαι Θεός , Ήλιος Καλοκαιρινός”!

Για “Βραδινό μπανάκι” μας μίλαγε την δεκαετία του 80 και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος υμνώντας τις ελληνικές παραλίες και τις στιγμές ανεμελιάς που ζούμε σε αυτές…΄”χωρίς μαγιό”!

Μια alternative εκδοχή του Καλοκαιριού έχει έρθει από τους Ska – Bangies που με reggae ρυθμό, δίνουν ένταση στο καλοκαίρι!

Οι Nigma είναι ξεκάθαροι! Όταν μας τραγούδησαν για πρώτη φορά το “Πάμε Καλοκαίρι” ήταν αυτονόητο πως αυτό θα ήταν το τραγούδι που από εδώ και μπρος θα δίνει το έναυσμα κάθε επερχόμενου καλοκαιριού!

Για Καλοκαίρι μίλησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης με την Βικτώρια Χαλκίτη και μάλιστα όχι για οποιοδήποτε καλοκαίρι αλλά εκείνο στην Ελλάδα! Ένα τραγούδι που δείχνει σε όλους τι συμβαίνει στα Ελληνικά νησιά, τι θα πει διασκέδαση στην παραλία και φυσικά.. Like Here, Nowhere! Summer In Greece..!

Μόνοι ή και με συγγενείς, φίλους ή ακόμα και με το αίσθημα, κάθε ελληνική παραλία είναι διαθέσιμη να δεχτεί κάθε σας τρέλα! Μην μασάτε! Όλα δικαιολογούνται με τέτοια ζέστη! Τι νομίζατε πως σκέφτονταν τα Ημισκούμπρια μας παρότρυναν να “Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία“;

Η Πέγκυ Ζήνα από την άλλη, δεν φαίνεται να έχει ευχάριστες αναμνήσεις από το καλοκαίρι και έτσι μας το τραγουδάει γεμάτη θλίψη!

Τέλος στη λίστα μας η επιτυχία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο: “Το Καλοκαίρι μου”! Το τραγούδι ακούγεται δυνατά. Από το 2010 είναι σε όλα τα ραδιόφωνα και σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα τραγούδια που θα σημαδέψουν το Καλοκαίρι σας!

Και αν ακόμα δεν έχετε καταφέρει να συγκινηθείτε από την καλοκαιρινή διάθεση των ελληνικών τραγουδιών που σας παρουσιάσαμε ένα είναι σίγουρο… “θέλετε επειγόντως διακοπές“… προλαβαίνετε!

Αυτά ήταν τα τραγούδια που καταφέρνουν να κάνουν τα καλοκαίρια μας πιο όμορφα! Τραγούδια που τα ακούμε χωρίς να τα βαριόμαστε (για 3 μήνες όμως αυστηρά !!) και που ναι, μου αρέσουν κοινωνικά γιατί μας κάνουν να βλέπουμε τη ζωή πιο γαλάζια!