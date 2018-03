“Saviour” | Ο George Ezra παρουσιάζει το νέο του τραγούδι και video clip! 27/03/2018, 19:41 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ο ταλαντούχος George Ezra επέστρεψε.

Ο George Ezra Barnett μας έρχεται από την Αγγλία, διαθέτει μια υπέροχη και χαρακτηριστική φωνή και έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο EPs και ένα ντεμπούτο album που κυκλοφόρησε το 2014, φτάνοντας στο #1 στο UK Album Chart.Πριν λίγο καιρό ανακοίνωσε την κυκλοφορία του δεύτερου album του με τίτλο Staying At Tamara’s, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πρώτα δείγματα μέσα από αυτό. Τον τίτλο του νέου project τον εμπνεύστηκε από την περίοδο της ζωής του στην Βαρκελώνη, όπου έμεινε σε ένα διαμέρισμα του οποίου η ιδιοκτήτρια ονομαζόταν Tamara.

Όλο το album το αφιερώνει στην κοπέλα του και εστιάζει στα συναισθήματα του κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών της σχέσης τους.

To “Saviour” είναι ένα από τα αναμφισβήτητα highlights του άλμπουμ και αποτελεί μια συνεργασία με το αναγνωρισμένο Σουηδικό folk duo First Aid Kit, αδελφές Clara και Johanna Söderberg. Το single φτάνει μόλις λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία ενός άλλου νέου τραγουδιού, Hold My Girl, και του single Paradise, που τον έχει οδηγήσει στα κορυφαία 5 του chart του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ‘Σωτήρας’ συνοδεύεται από την τρίτη δόση του τριπτύχου των lyric video που βλέπουν έναν όλο και πιο απελπισμένο George να κάνει καραόκε σε ένα τρομακτικά άδειο Men’s club. Το τελευταίο κλιπ ακολουθεί τα παρόμοια βίντεο για το «Hold My Girl» και το «Pretty Shining People».

Απολαύστε το: