Βιογραφία | Σάκης Ρουβάς

Γεννήθηκε στο Μαντούκι της Κέρκυρας και οι γονείς του είναι ο Κωσταντίνος Ρουβάς και η Άννα Μαρία Παναρέτου.

Έχει έναν μικρότερο αδερφό τον Τόλη. Ο πατέρας του ήταν οδηγός στο επάγγελμα ενώ η μητέρα του εργαζόταν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας στα Duty Free.

Στην ηλικία των 10 ετών πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι». Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπρωταγωνιστές του ενθουσιάστηκαν με το ταλέντο του και τον αποκαλούσαν το παιδί θαύμα. Τότε ήταν που ανακάλυψε την μεγάλη του αγάπη για την μουσική. Είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα και το ίνδαλμα του ήταν ο Elvis Presley.

Το 1984, οι γονείς του χώρισαν και ο Ρουβάς και ο αδερφός του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο χωριό Ποταμός με τους παππούδες τους από την μεριά του πατέρα τους. Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και έκανε και άλλα παιδιά. Στην ηλικία των δώδεκα ο Σάκης έπιασε δουλειά για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του καθώς και την μητέρα του που ζούσε μόνη της.

Σε μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική όπου κατέκτησε εθνικά βραβεία. Διακρίθηκε επίσης στο άλμα επί κοντώ και έγινε μέλος της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας. Στα δεκαεφτά του άφησε την Κέρκυρα λόγω οικογενειακών προβλημάτων και μετακόμισε στην Πάτρα. Ο Σάκης έκανε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στην Αθήνα το 1991 στο Show Center όπου τον ανακάλυψε η δισκογραφική Polygram. Λίγους μήνες αργότερα, έκανε το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Πάρ’ τα» σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιώργου Παυριανού κατακτώντας την 1η θέση.

Μια μέρα μετά το Φεστιβάλ, κυκλοφορεί το πρώτο του solo album με τίτλο «Σάκης Ρουβάς» και σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων. 1992: Κυκλοφορεί το δεύτερο album του με τίτλο «Μην Αντιστέκεσαι», σε μουσική του Νίκου Τερζή.

1993: Κυκλοφορεί το τρίτο album του με τίτλο «Για Σένα» σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.

1994: Συνεργάζεται με το Νίκο Καρβέλα και τη Ναταλία Γερμανού – με αποτέλεσμα το album «Αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας», και τραγούδια όπως το «Ελα μου» και «Ξανά» γίνονται τεράστια hits.

1995: Ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, συνεργάζεται ξανά με το Νίκο Καρβέλα και τη Nαταλία Γερμανού και δημίουργησαν μαζί άλλο ένα hit album, το «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα». Ο Σάκης ξεκινά τις live εμφανίσεις του στο Χάος μαζί με την Αννα Βίσση, σε ένα show-σταθμό στη νυχτερινή διασκέδαση της χώρας.

Συνεργάζεται σε πετυχημένα live shows με μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα του χώρου. Για τέσσερις συνεχείς διοργανώσεις, ο Σάκης μονοπωλεί τα Ελληνικά Μουσικά Βραβεία Ποπ Κορν, όπου κερδίζει τα βραβεία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, Καλύτερου Τραγουδιού και Καλύτερης Σκηνικής Παρουσίας και πολλά άλλα. Το 1996, εγκαινιάζεται το επίσημο fan club του Σάκη, το «SRFC», που είναι το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα, με χιλιάδες μέλη από όλα τα μέρη της γης.

1997: Στις 19 Μαϊου, ο Σάκης πραγματοποιεί μια ‘δι-εθνική’ συναυλία στην πράσινη γραμμή, στην Κύπρο, μαζί με τον Τούρκο pop star, Burat Kud, θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης. Για τη συναυλία αυτή, ο Σάκης πήρε το βραβείο Ιpeksi, για την κατανόηση και την συνεργασία.

Ο Σάκης και ο Burak Kud ηχογραφούν μαζί το ντουέτο για την ταινία του Walt Disney «H Παναγία των Παρισίων».

1998: Μετά από δύο χρυσούς και έναν πλατινένιο δίσκο, ο Σάκης παίρνει μεταγραφή για την Minos-EMI. Το τελευταίο του album με την Polygram, έγινε αμέσως χρυσό. Την κυκλοφορία του «Κάτι από μένα» ακολουθεί μία ζωντανή εμφάνιση σε ένα από τα μεγαλύτερα δισκοπωλεία, το Virgin Megastores, όπου χιλιάδες θαυμαστές, προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας! Οκτώβριος 1998: Ο Σάκης πραγματοποιεί μια από τις πιο εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη σκηνή, φορώντας μία φούστα ειδικά σχεδιασμένη για εκείνον από τον παγκοσμίας φήμης σχεδιαστή μόδας Valentino.

2000: Ο Σάκης κυκλοφορεί το album του «21ος Ακατάλληλος» που αγγίζει την κορυφή των charts από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του.

Ο Σάκης γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που δέχεται πρόταση από ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή brands για να πρωταγωνιστήσει στη διαφημιστική του καμπάνια. Η συνεργασία του με την Pepsi αφήνει εποχή, καθώς το spot σε παραγωγή Βρετανών ειδικών και με σενάριο ειδικά γραμμένο για εκείνον, εντυπωσίασε το κοινό και τα ΜΜΕ.

Οκτώβριος 2000: Ο Σάκης επιστρέφει επιτυχημένα στη νυχτερινή διασκέδαση μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και την Πέγκυ Ζήνα στον Απόλλωνα. Τα Χριστούγεννα του 2000, ο Σάκης πραγματοποιεί μια ξεχωριστή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη με τη συναυλία «Η Νύχτα των Αγγέλων». Τραγουδάει σε ένα εντυπωσιακό show μπροστά σε χιλιάδες Θεσσαλονικείς για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης. Η συνεργασία με την Pepsi συνεχίζεται με νέο τηλεοπτικό spot και με μια sold out περιοδεία σε επτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με τίτλο Pepsi Tour 2001.

Οκτώβριος 2001: Η συνεργασία του Σάκη με τη Δέσποινα Βανδή στο Rex αποτελεί το κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα της νυχτερινής Αθήνας. Η χρονιά ολοκληρώνεται με την κυκλοφορία του χρυσού άλμπουμ “Disco Girl”.

Μάρτιος 2002: Στα πρώτα μουσικά βραβεία Αρίων, ο Σάκης κερδίζει το βραβείο του Ποπ Τραγουδιστή της χρονιάς με το album “Disco Girl” ενώ παρουσιάζει για πρώτη φορά το ακυκλοφόρητο έως τότε κομμάτι “Όλα Καλά”.

Παράλληλα, ο Σάκης εργάζεται πυρετωδώς για την κυκλοφορία του άλμπουμ “Όλα καλά” στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Το γαλλικό κοινό και τα ΜΜΕ υποδέχονται θερμά το ελληνικό μουσικό φαινόμενο, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συναυλία που δίνει στις 24 Οκτωβρίου στο παγκόσμιας φήμης Olympia! Στην Ελλάδα ο δίσκος “Όλα Καλά” κυκλοφορεί τον Ιούνιο και γίνεται χρυσός μόλις σε 11 μέρες και λίγο αργότερα, πλατινένιος.

Απρίλιος 2003: Ο Σάκης εμφανίζεται στα βραβεία Αρίων μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τραγουδούν με το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, τη Νάνα Μούσχουρη.

2003: Μια χρονιά ορόσημο για τον απόλυτο Έλληνα σταρ καθώς ξεκινάει η μεγάλη συνεργασία του με τη Vodafone. Το πρώτο spot γυρίζεται τον Ιούλιο στην Ελούντα ενώ παράλληλα ο Σάκης κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα την αποθεωτική συναυλία στις 11 Οκτωβρίου στο Λυκαβηττό.

Δεκέμβριος 2003: Ο Σάκης βρίσκεται στο Fever μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη και με τον ολοκαίνουριο δίσκο “Το Χρόνο Σταματάω”.

2004: η xρονιά της Eurovision. Στα μέσα Μαρτίου ακούγεται για πρώτη φορά στα ραδιόφωνα το “Shake It” και όλοι χορεύουν στο ρυθμό του. Στα τέλη του μήνα ο Σάκης τραγουδάει για πρώτη φορά ζωντανά το “Shake It” στα τρίτα βραβεία Αρίων ξεσηκώνοντας όλο τον κόσμο. Στην ίδια βραδιά κερδίζει για δεύτερη φορά το βραβείο του Ποπ Τραγουδιστή για το δίσκο “Το Χρόνο Σταματάω”. Στα μέσα Απριλίου κυκλοφορεί το CD Single “Shake It” και αμέσως ξεκινάει η περιοδεία της ελληνικής συμμετοχής.

Μάϊος 2004 – Eurovision: Στην Κωνσταντινούπολη, ο Σάκης κερδίζει τυπικά την τρίτη θέση ενώ ουσιαστικά θεωρείται απ’όλους ο νικητής χάρη στην εντυπωσιακή του ερμηνεία και εμφάνιση.

Ιούνιος 2004: Στα πρώτα Mad Video Music Awards, ο Σάκης τραγουδάει το “Shake It” και το κοινό παραληρεί. Την ίδια βραδιά κερδίζει το βραβείο πιο Sexy Εμφάνισης για το Video Clip “Πες της” ενώ για το ίδιο Video Clip βραβεύεται και ο σκηνοθέτης Xavier Gens στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας.

Αύγουστος 2004: Ο Σάκης συμμετέχει στη μεγαλύτερη γιορτή της Ελλάδας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμμετέχει στη λαμπαδηδρομία στο κέντρο της Αθήνας λαμβάνοντας την Ολυμπιακή δάδα από το κορυφαίο διεθνές μοντέλο Naomi Campbell. Τραγουδάει στην τελετή λήξης στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες καλλιτέχνες – ο Σάκης κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου από αέρος κι ερμηνεύει το “Καραπιπερίμ” σε μια μοναδική εμφάνιση.

Την ίδια χρονιά συνεργάζεται με τον διάσημο Ρώσο τραγουδιστή Philip Kirkorov κάνοντας ντουέτο στα ελληνικά και στα ρώσικα το τραγούδι “Σε θέλω σαν τρελός”. Το CD Single γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη Ρωσία και παράλληλα κυκλοφορεί το ομότιτλο Video Clip γυρισμένο στην Αγία Πετρούπολη.

Οκτώβριος 2004: Ο Σάκης συμμετέχει ως Guest σε τρεις μεγάλες συναυλίες της κορυφαίας ερμηνεύτριας και φίλης του, Νάνας Μούσχουρη. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Φιλαρμονική του Βερολίνου αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής και κερδίζει τις εντυπώσεις του κοινού και των media. Δύο μήνες μετά ξεκινάει τις εμφανίσεις του στο Fever με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου σ’ ένα από τα πιο εκρηκτικά κι επιτυχημένα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.

Απρίλιος 2005: στην 4η απονομή των Μουσικών Βραβείων Αρίων, ο Σάκης κλέβει τις εντυπώσεις χορεύοντας ένα εκπληκτικό ταγκό. Στην ίδια βραδιά ο Σάκης βραβεύεται στην κατηγορία “CD Single με τις Υψηλότερες Πωλήσεις / 2004” για το “Shake It” αποδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο πόσο αγαπήθηκε η επιτυχία της Eurovision.

Την επόμενη μέρα των Βραβείων, ο Σάκης παρουσιάζει με έναν ανεπανάληπτο τρόπο το νέο του album με τίτλο “Σ’ έχω ερωτευθεί”, με την υποστήριξη της Vodafone. Η παρουσίαση πραγματοποιείται την ίδια μέρα σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Ηράκλειο, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα αποτελούν τις τέσσερις πόλεις- σταθμούς τις οποίες ο Σάκης επισκέπτεται και παρουσιάζει live το δίσκο του. Μια παρουσίαση που συζητήθηκε από όλους κι έμεινε στην ιστορία, κερδίζοντας το κοινό που έκανε γρήγορα το album πλατινένιο.

To 2005, o Σάκης κέρδισε στην κορυφαία διεθνή διοργάνωση World Music Awards το βραβείο «World’s Best-Selling Greek Artist» για τον Έλληνα καλλιτέχνη με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2004, όντας ο πρώτος άνδρας τραγουδιστής που κατακτά αυτή τη διάκριση.

Σεπτέμβριος 2005: 18.000 θεατές αποθεώνουν τον Σάκη στη μεγάλη συναυλία που δίνει στο ΟΑΚΑ για φιλανθρωπικό σκοπό ενώ την ίδια εντυπωσιακή αποδοχή έχει και στην Πάτρα την 1η Οκτωβρίου. Το χειμώνα του 2005-2006 ο Σάκης πραγματοποιεί μια μοναδική εμφάνιση στο Κολλέγιο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τη Vodafone, για να τραγουδήσει αγαπημένες μπαλάντες. Η συναυλία ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αποτελώντας το υλικό για το πρώτο live CD-DVD της δεκαπεντάχρονης καριέρας του Σάκη με τίτλο “Live Ballads”.

Μάρτιος 2006: Στην 5η απονομή των Βραβείων Αρίων ο Σάκης ερμηνεύει το νέο του τραγούδι “Χωρίς Καρδιά” το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο “Live Ballads”. Την ίδια βραδιά κερδίζει δύο βραβεία: “Ποπ Δίσκος” και “Ποπ Τραγουδιστής” για το album “Σ’ έχω Ερωτευθεί”.

Μέσα στον ίδιο μήνα, ο Σάκης ανανεώνει την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία του με τη Vodafone ενώ παράλληλα η Village Roadshow ανακοινώνει ότι ο Σάκης θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της.

Μάϊος 2006: ο Σάκης μαζί με τη Μαρία Μενούνος παρουσιάζει τη Eurovision που πραγματοποιείται στην Αθήνα, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Ο Σάκης στον Ημιτελικό ανοίγει την βραδιά τραγουδώντας μαζί με τη Μαρία Μενούνος την αγγλική επιτυχία “Love shine a light” ενώ στη συνέχεια ερμηνεύει μόνος του το “Σ’ έχω ερωτευθεί” στα αγγλικά (“I’m in Love with you”).

http://www.youtube.com/watch?v=Vm8VbWAfxjI

Ιούνιος 2006: Στα τρίτα Mad Video Music Awards ο Σάκης ερμηνεύει δύο μπαλάντες (“Αγάπε με” και “Να μ’ αγαπάς”) από τον ήδη χρυσό δίσκο “Live Ballads” και κερδίζει ακόμα δύο βραβεία: Καλύτερο Video Clip από ’ντρα Καλλιτέχνη για το “Να μ’ αγαπάς” και του “Πιο Καλοντυμένου Καλλιτέχνη σε Video Clip” για το “Μίλα της”.

Ο Σάκης χαρίζει τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney με τίτλο “Cars”, κερδίζοντας για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις, ενώ προετοιμάζεται για την ταινία “Alter Ego”, μίας από τις ακριβότερες παραγωγές από την Village Roadshow, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Δεκέμβριος 2006: Κυκλοφορεί το καινούριο album του Σάκη με τίτλο «Υπάρχει αγάπη εδώ» με την υποστήριξη της Vodafone. Τα τραγούδια «Τραβάω ζόρι», «Υπάρχει αγάπη εδώ» και «Όλα γύρω σου γυρίζουν» ξεχώρισαν αμέσως κάνοντας το άλμπουμ νούμερο 1 σε όλα τα charts. Ανάμεσα στους συντελεστές του album είναι οι Νίκος Αντύπας, Ελεάννα Βραχάλη, Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, Λάκης Παπαδόπουλος και Πήγασος. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που είχε παρουσιάσει μέχρι τότε με στοιχεία pop & rock.

2007: Το album «Υπάρχει αγάπη εδώ» γίνεται πλατινένιο μέσα στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Στην ειδική βραδιά που διοργανώνει η Nova για την τελετή των Oscar, ο Σάκης Ρουβάς πραγματοποιεί μια ξεχωριστή εμφάνιση. Ερμηνεύει μοναδικά, συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας, τραγούδια που έχουν κερδίσει Oscar, εντυπωσιάζοντας σε ένα ρεπερτόριο που δεν είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν.

Μάρτιος 2007: ο Σάκης συνεργάζεται και πάλι με την Δέσποινα Βανδή στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Στα τέλη Απριλίου δίνει μία μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος ανοιχτή στο κοινό, με τη συνεργασία της Vodafone. Η ταινία «Alter Ego» βγαίνει στους κινηματογράφους στις αρχές Μαΐου και κερδίζει αμέσως τις καρδιές όλων. Παράλληλα κυκλοφορεί και το soundtrack με τη μεγάλη επιτυχία «Ζήσε τη ζωή», κερδίζοντας εντυπώσεις και κριτικές.

Μάιος 2007: Βγαίνει στον αέρα το διαφημιστικό spot του ΟΠΑΠ για την Εθελοντική Αιμοδοσία, ενώ στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς ο Σάκης δίνει μία μοναδική συναυλία στον Λυκαβηττό για την ίδιο σκοπό.

2008: Ανοιχτός σε νέες και ελκυστικές προκλήσεις, ο Σάκης αποδέχεται την πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. να εκπροσωπήσει για δεύτερη φορά την Ελλάδα στον 54ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision που θα διεξαχθεί στη Μόσχα το Μάιο του 2009, δηλώνοντας πως ο διαγωνισμός ήταν μία από τις πιο έντονες στιγμές της πορείας του την οποία θα ήθελε να ξαναζήσει και αισθάνεται πιο έμπειρος από ποτέ.

Οκτώβριος 2008: Ο Σάκης ξεκινά την παρουσίαση του X-Factor, του δημοφιλέστερου μουσικού talent show διεθνώς, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Υπογράφει χορηγικό συμβόλαιο με την Trident και στις 20 Νοεμβρίου 2008 έκανε ραδιοφωνική πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο τραγούδι «Ήρθες» του ομότιτλου album που κυκλοφόρησε στις αρχές Δεκεμβρίου και σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Δεκέμβριος 2008: Ο Σάκης ξεκίνησε τις εμφανίσεις του μαζί με τη Μπέττυ και τη Ματθίλδη Μαγγίρα και μια ομάδα νέων καλλιτεχνών, σ’ ένα live show-party στο Starz. Ο Σάκης επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια και απογειώνει τη νυχτερινή Αθήνα με το δυναμικό come back του, σ’ ένα θέαμα πρωτοποριακό που ανατρέπει τα δεδομένα της διασκέδασης και γνωρίζει μοναδική αποδοχή από το κοινό. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ο Σάκης παρουσίασε τα 3 υποψήφια τραγούδια για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision στην επίσημη βραδιά επιλογής, με το ‘This is our night’ σε σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των Craig Porteils και Cameron Gils – Webb να κερδίζει όλους τους Έλληνες. Παράλληλα με τις sold-out εμφανίσεις του στο Starz, ο Σάκης πραγματοποίησε ένα θεαματικό promotional tour, όπου επισκέφθηκε 11 σταθμούς ανά την Ευρώπη για να παρουσιάσει το ‘Τhis is our night’, κάνοντας εμφανίσεις στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά shows της κάθε χώρας και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Στις 27 Μαρτίου, ο Σάκης ανακηρύχθηκε από την Πρέσβη Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρο του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ‘Αγγελιοφόρος της Ελπίδας’ για να μεταφέρει «το μήνυμα της αγάπης και της αληθινής προσφοράς, ώστε να κινητοποιηθούμε και να συμμετέχουμε όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο, για να κάνουμε τη ζωή των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ καλύτερη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στον Ξενώνα του Συλλόγου. Ο Σάκης Ρουβάς και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής αναχώρησαν για τη Μόσχα έχοντας πετύχει τη πλέον δυναμική προώθηση του ‘This is our night’ σε όλη την Ευρώπη, καθώς το τραγούδι έχει εξασφαλίσει κυκλοφορία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με διεθνείς δισκογραφικές εταιρίες και βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού ραδιοφωνικού chart.

Μάιος 2009: Στη Μόσχα, ο Σάκης συνεχίζει την εντατική του προετοιμασία για την παρουσίαση του ‘This is our night’ υπό την καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού, για να διαγωνιστεί στο δεύτερο Ημιτελικό της διοργάνωσης στις 14 Μαΐου και στον Τελικό στις 16.

Μετά την Eurovision, ο Σάκης ευχαρίστησε το κοινό για τη μοναδική αγάπη και υποστήριξη που του έδειξε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το διαγωνισμό όπου κατέλαβε την 7η θέση, ζητώντας ‘‘συγγνώμη’’ που δεν έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα, όπως όλοι περίμεναν. Η δήλωσή του αυτή, συγκίνησε, συζητήθηκε και αγαπήθηκε όσο καμία στην καριέρα του.

Ιούνιος 2009: Στην 5η απονομή των Mad Video Music Awards, ο Σάκης αναδείχθηκε ‘Καλύτερος άνδρας Καλλιτέχνης’ και ‘Καλλιτέχνης της Χρονιάς’, αποσπώντας τα σημαντικότερα βραβεία της διοργάνωσης. Το βραβείο στην κατηγορία ‘Καλλιτέχνης της Χρονιάς’ απένειμε στο Σάκη ο Michael Bolton, ενώ ο Σάκης παρουσίασε για πρώτη φορά, την ελληνική εκδοχή του ‘This is our night’ με τίτλο ‘Πιο Δυνατά’ σε μια επιβλητική χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από το κοινό.

http://www.youtube.com/watch?v=OiSuxAHcvRQ

1η Ιουλίου 2009: Ο Σάκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο περιβάλλον. Η συναυλία-ορόσημο, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προσέλευσης κοινού για Έλληνα καλλιτέχνη, καθώς περισσότεροι από 40.000 θαυμαστές του Σάκη κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο για να τον απολαύσουν σε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Σάκη με τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ και την πρόεδρό του, Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, ο Σάκης υπέγραψε τη Διακήρυξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Κλιματικές Αλλαγές και τις Προκλήσεις για τις Επόμενες Γενιές που διοργάνωσε στην Αθήνα το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» αποδεικνύοντας έμπρακτα την υποστήριξή του σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ακολουθούν οι sold-out εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη στο Politia Live Clubbing. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Σάκης πραγματοποιεί μια περιοδεία στην ελληνική περιφέρεια, προσφέροντας ένα μοναδικό μουσικό θέαμα στους θαυμαστές του σε όλη την Ελλάδα, που ήταν sold-out όπου κι αν εμφανίστηκε.

Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα live shows του X-Factor 2, τα οποία παρουσιάζει ο Σάκης ξανά, επιτυγχάνοντας ακόμα υψηλότερη τηλεθέαση και κερδίζοντας εντυπωσιακή αποδοχή απ’ όλους. Στις 15 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε σε ειδική προβολή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με τη χορηγία της Trident, η ταινία αμερικανικής παραγωγής, ‘Στα άκρα’, με το Σάκη στον πιο αναπάντεχο ρόλο της καριέρας του, αυτόν του serial killer, που εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τους ειδικούς και τους κινηματογραφικούς κριτικούς, αλλά και το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα και αποθέωσε το Σάκη Ρουβά με το χειροκρότημά του. Η ταινία ‘Στα άκρα’ έκανε επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Embassy παρουσία των παραγωγών Julio Caro και Paul Papile, καθώς και του Καναδού σκηνοθέτη Jordan Barker. Η ταινία παρουσιάστηκε με τη χορηγία της Trident που υποστηρίζει το Σάκη σε όλα του τα καλλιτεχνικά βήματα, και βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Στις αρχές Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το νέο digital single του Σάκη, ‘Σπάσε το Χρόνο’ σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου, το οποίο έγινε αμέσως επιτυχία κατακτώντας την κορυφή των airplay charts και αποτελεί το απόλυτο χορευτικό hit του χειμώνα!

Στις 18 Δεκεμβρίου ο Σάκης κάνει πρεμιέρα με ένα νέο, εντυπωσιακό live show στο THE S CLUB, το οποίο πήρε το όνομά του μετά από ψηφοφορία που έγινε από τους θαυμαστές του στο Internet. Μαζί με την Τάμτα, τον MC Gifted, το συγκρότημα Cabin 54 και νέα παιδιά, ο κορυφαίος performer παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό θέαμα, που εξελίσσει την περσινή επιτυχία του και απογειώνει το κοινό σ’ ένα μοναδικό live party κάθε εβδομάδα, που και πάλι ανατρέπει τα δεδομένα της νυχτερινής διασκέδασης της πόλη.

Το 2009 κλείνει με το Σάκη να συγκεντρώνει πολλές διακρίσεις από τα ΜΜΕ. Ανακηρύσσεται ως ο ‘Τραγουδιστής της Χρονιάς’ από την εφημερίδα ‘Έθνος της Κυριακής’ και ‘Entertainer της Δεκαετίας’ από το περιοδικό Down Town, καθώς και πιο ‘Sexy Έλληνας’ από τους αναγνώστες του site www.yupi.gr, σηματοδοτώντας μια άκρως επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά για τον κορυφαίο Έλληνα star.

Το 2010 βρίσκει το Σάκη να ανταποκρίνεται σε νέες δημιουργικές προκλήσεις, ενώ οι live εμφανίσεις του στο THE S CLUB αποτελούν σημείο αναφοράς στη νυχτερινή διασκέδαση και το X-Factor 2 κορυφώνεται. Αυτή την περίοδο, προετοιμάζει το νέο του δισκογραφικό album αλλά και το επόμενο βήμα του στον κινηματογράφο μετά το στοίχημα που κέρδισε ακόμα και από τους πιο απαιτητικούς κριτικούς με την ερμηνεία του στην αμερικάνικη ταινία ‘Στα άκρα’.

Φεβρουάριος 2010: ο Σάκης ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού STATUS, ως ‘Τραγουδιστής της Χρονιάς’ στα πλαίσια της δέκατης τέταρτης τελετής απονομής βραβείων ‘άνδρες της Χρονιάς’, επιβραβεύοντάς τον για μια ιδιαίτερα πετυχημένη και δημιουργική χρονιά.

Μάρτιος 2010: η ελληνική έκδοση του Cosmopolitan γιόρτασε τα δέκα της χρόνια με ένα ξεχωριστό εξώφυλλο! Ο Σάκης γίνεται ο πρώτος άνδρας που φιλοξενείται στο εξώφυλλο του Cosmopolitan διεθνώς, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων και εντυπωσιάζοντας καθιερωμένα sites & blogs, όπως αυτό του διασημότερου celebrity blogger Perez Hilton, που αποθεώνει την ελληνική ομορφιά και την προσωπικότητα του Σάκη.

Απρίλιος 2010: η συναυλία του Σάκη στο PAOK Sports Arena στις 8 Απριλίου, γίνεται sold-out σε τρεις μόλις ημέρες και αποτελεί ένα κορυφαίο θέαμα με ενέργεια, πάθος και απαράμιλλη συμμετοχή του κοινού. Οι εμφανίσεις του στο THE S CLUB πήραν παράταση μέχρι το τέλος του μήνα, λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε όλο το χειμώνα. Παράλληλα, ο Σάκης προετοιμάζει το καινούριο του single και τις εμφανίσεις του στο Politia Live Clubbing στη Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσουν στις 7 Μαϊου.

Μάϊος 2010: Στις 4 Μαΐου κυκλοφορεί ψηφιακά το νέο τραγούδι του Σάκη, ‘Εμένα Θες’, μια ερωτική ροκ μπαλάντα που συγκινεί και αγαπιέται αμέσως από το κοινό, σε μουσική και στίχους του πρωτοεμφανιζόμενου Δημήτρη Φάκου.

Οι εμφανίσεις του Σάκη στο Politia Live Clubbing στη Θεσσαλονίκη συζητιούνται παντού και αποτελούν την επιτυχία του καλοκαιριού. Δύο μέρες μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του, στις 9 Μαΐου, ο Σάκης διακρίνεται στα Balkan Music Awards που διοργανώνει το κανάλι Bulgaria MTV στη Σόφια και λαμβάνει το βραβείο ‘Best Greek Song’ για την επιτυχία του ‘Σπάσε το Χρόνο’, όπως τον ψήφισε το κοινό από 10 Βαλκανικές χώρες.

Ιούνιος 2010: Στα MAD Video Music Awards 2010, o Σάκης αποσπά 4 βραβεία, περισσότερα από κάθε άλλο Έλληνα καλλιτέχνη: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Καλύτερο pop video clip της χρονιάς, Fashion Icon σε video clip, Ντουέτο-Συνεργασία της χρονιάς – μια ουσιαστική επιβράβευση από το κοινό για μια άκρως πετυχημένη και δημιουργική χρονιά. Στο Γήπεδο Tae Kwon Do όπου φιλοξενούνται τα βραβεία, ο Σάκης πραγματοποιεί μια αξέχαστη εμφάνιση, ερμηνεύοντας επιβλητικά την τελευταία επιτυχία του, την ερωτική μπαλάντα ‘Εμένα Θες’, μπροστά σε κοινό 11.000 ατόμων που τραγουδούν μαζί του, αποθεώνοντάς τον κυριολεκτικά.

Τον Ιούλιο ο Σάκης ξεκίνησε ένα sold-out live tour σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, μια μουσική εμπειρία γεμάτη πάθος, ένταση και θέαμα. Tον Αύγουστο, ο Σάκης έδωσε το παρόν στο XLsior Festival στη Μύκονο, πραγματοποιώντας μια special guest performance στο θρυλικό club Cavo Paradiso μπροστά σε ένα κοινό χιλιάδων ατόμων απ’ όλο τον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να γιορτάσει την ελευθερία των επιλογών και το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση. Ο Σάκης που διαχρονικά υποστηρίζει έμπρακτα τις διεκδικήσεις των gays, αποθεώθηκε με την εμφάνισή του και απογείωσε το κοινό με την ενέργειά του. Ενώ το live tour του Σάκη ολοκληρώθηκε με sold-out εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, ο ίδιος προετοιμάζεται για την παρουσίαση του X-Factor III και για τις live εμφανίσεις του στο Αθηνών Αρένα με την Άννα Βίσση που αποτελούν ήδη το πιο πολυαναμενόμενο γεγονός του αθηναϊκού nightlife.

Με τα hits του ‘Εμένα Θες’ & ‘Σπάσε το Χρόνο’ να παραμένουν στην κορυφή των airplays & charts και στην προτίμηση του κόσμου, ο Σάκης ετοιμάζει το νέο του δισκογραφικό album δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του ‘Ήρθες’.

Παράλληλα, η Sakis Rouvas Collection, η πρώτη του συλλογή ρούχων, θα διατίθεται στα μέσα Οκτωβρίου αποκλειστικά στα καταστήματα Sprider σε Ελλάδα & Κύπρο – πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά ρούχων για άνδρες & γυναίκες, που ακολουθούν την αισθητική και το στιλ του Σάκη. Οι live εμφανίσεις του Σάκη με την άννα Βίσση στο Αθηνών Αρένα σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Ο Σάκης εντυπωσιάζει για άλλη μια φορά με τη σκηνική του παρουσία και την ερμηνεία του στις νέες ενορχηστρώσεις των τραγουδιών του. Το νέο του hit ‘Παράφορα’ ακούγεται παντού και αποτελεί τον προπομπό του ολοκληρωμένου του album που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στα μουσικά βραβεία του MTV European Music Awards, ο Σάκης κερδίζει το βραβείο Best Greek Act, μέσα από μια ανατρεπτική απονομή που έκανε ο παρουσιαστής του ισπανικού MTV Johann Wald, o οποίος ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για να απονείμει στο Σάκη το βραβείο, λίγες μόνο μέρες πριν τη φετινή τελετή των MTV EMA 2010, στη Μαδρίτη.

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε πέρυσι, ο Σάκης συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία αγάπης ArGOODaki, με μια συγκινητική ταινία που προσκαλεί όλους τους ανθρώπους να γίνουν ‘ήρωες’ για να φτιάξουν ένα δημοτικό σχολείο και πέντε χώρους απασχόλησης στον πρότυπο Ξενώνα του Συλλόγου ‘ΕΛΠΙΔΑ’ όπου ζουν παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο και οι οικογένειές τους.

Στις 15 Οκτωβρίου, Σάκης Ρουβάς γίνεται για δεύτερη φορά πατέρας καθώς η σύντροφός του, Κάτια Ζυγούλη, φέρνει στον κόσμο τον Ρουβά junior! Έτσι, η μικρή Αναστασία αποκτά πλέον ένα αδελφάκι.

Τον Φεβρουάριο του 2011, παίρνει μέρος στο πρώτο MAD walk, όπου πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση τραγουδώντας με τους Playmen.

Φέτος, ο κορυφαίος Έλληνας Star, επιστρέφει στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό live show γεμάτο ενέργεια, πάθος, χορό και διαδραστική επικοινωνία με το κοινό.

Ο Σάκης Ρουβάς γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας στη μουσική δημιουργώντας το πιο εξελιγμένο live music concept που έχει γίνει ποτέ!

Ο αγαπημένος Έλληνας καλλιτέχνης Σάκης Ρουβάς πρωταγωνιστεί στο viral video για τη νέα φανέλα της Εθνικής για το EURO 2012 που δημιούργησε η adidas!

Ο πιστός φίλαθλος Σάκης Ρουβάς έδειξε έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του στην Εθνική ομάδα πρωταγωνιστώντας στο video που δημιούργησε η adidas με συμπρωταγωνιστές τους παίκτες της Εθνικής, Μιχάλη Σηφάκη, Γιάννη Φετφατζίδη, Σωτήρη Νίνη και Γιάννη Μανιάτη.

Στις 25 Ιουνίου ο Σάκης ξεκινάει μία σειρά sold out συναυλιών σε Ελλάδα και Κύπρο με χιλιάδες κοινού να τον αποθεώνουν. Πρώτος σταθμός η Λάρισα με πλήθος κόσμου να χορεύει στους ρυθμούς του, στη συνέχεια επισκέφθηκε την Κύπρο. Στις 29 Ιουλίου πραγματοποίησε ένα εκρηκτικό live στη Μύκονο πάνω στην παραλία, όπου με την ξεχωριστή ενέργεια του νησιού και το πάθος του κοινού που συμμετείχε κάθε στιγμή, δημιούργησε μία σπάνια και διαφορετική μουσική εμπειρία για όσους την έζησαν από κοντά. Επόμενος σταθμός ήταν η Αρχαία Ολυμπία στις 4 Αυγούστου, ενώ στις 31 Αυγούστου βρέθηκε ξανά στην Κύπρο για το Παγκύπριο Φεστιβάλ Γάλακτος, σε μία συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων της διατέθηκαν για το σωματείο «Χαμόγελο της Ευτυχίας». Το ίδιο απόγευμα ο Σάκης επισκέφθηκε τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, όπου τραγούδησε και έπαιξε μαζί τους, μοιράζοντας ξεχωριστές στιγμές χαράς.

Στις 12 Οκτωβρίου ο Σάκης παρουσίασε το πιο ατμοσφαιρικό show της πόλης στο S Club @ Διογένης Studio, ένα διαδραστικό ολοκληρωμένο θέαμα με έντονα θεατρικά στοιχεία, νέες ενορχηστρώσεις, αισθησιακές χορογραφίες, μοναδικά κοστούμια και ένα πρόγραμμα με μουσικές εκπλήξεις, απογειώνοντας το κοινό. Ο Σάκης επέστρεψε στις live εμφανίσεις μαζί με την εκρηκτική Αγγελική Ηλιάδη και τις Μέλιsses, με ένα ανατρεπτικό show βασισμένο “στο παιχνίδι των αισθήσεων”, που εξελίσσεται σε ένα ατμοσφαιρικό live music cabaret! Η μεγάλη του επιτυχία “Εμένα Θες” σηματοδότησε την πιο ερωτική έναρξη όπου ο κόσμος γίνεται ένα μαζί του και συνεχίζει με παλιά και νέα του τραγούδια αλλά και με μουσικές εκπλήξεις, παρασύροντας μας σε ένα ταξίδι αληθινής διασκέδασης, και παρουσιάζοντας το πιο ωραίο πρόγραμμα της καριέρας του. Παράλληλα βρίσκεται στο studio για το νέο του δισκογραφικό album με πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα και νέες συνεργασίες.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O9C_wfzjMXc

Τον Νοέμβριο του 2012 κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Νιώσε τι θέλω» και ξεχωρίζει για μία ακόμη φορά με τη μοναδική ερμηνεία του, μια δυναμική μπαλάντα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Όλγας Βλαχοπούλου.

Τον Ιούνιο του 2013 επιστρέφει με το «Μια χαρά να περνάς» μία γεμάτη συναίσθημα μπαλάντα, σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Θάνου Παπανικολάου.

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2013 κυκλοφόρησε το video clip της συνεργασίας του με την Sirusho. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο «See». Τη μουσική αλλά και τους στίχους υπογραφεί η Sirusho.

Στις 11 Μαρτίου του 2014, ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί ένα άκρως ερωτικό τραγούδι με τίτλο «Σε πεθύμησα», με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους στη μουσική και Θάνου Παπανικολάου στους στίχους.

https://www.youtube.com/watch?v=l8NqNFVyZcs

Φτάνουμε στον Απρίλιο του 2014 και στην περιοδεία του «The Ace of Hearts Tour», σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η περιοδεία του ξεκίνησε με πρώτο σταθμό την Αθήνα έχοντας στο πλευρό του τους Onirama, την Ελένη Φουρέιρα, τους Boys and Noise και την Xenia Ghali. Ο Σάκης Ρουβάς επισκέφτηκε την Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, την Πάτρα και την Κύπρο. Τελευταίος σταθμός ήταν η Αθήνα, όπου έγινε το Grand Finale του «The Ace of Hearts Tour», παρουσιάζοντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Τον Μάη του 2014, ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε από το Μόντε Κάρλο έχοντας στα χέρια του βραβείο ”Greek Legend Award”.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2014 κυκλοφόρησε το τραγούδι dance hit «Πιο ψηλά», σε μουσική της Xenia Ghali και στίχους της Connie Brouss.

https://www.youtube.com/watch?v=EQ5lTk3iw38

Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης παράστασης «Ηρακλής, Οι 12 Άθλοι» με πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά. Μια παράσταση που ξεκίνησε από το μηδέν, μόνο με ιδέες και στη συνέχεια με αγάπη και αφοσίωση έφτασε σε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Ένα θέαμα με εικόνα λόγο, μουσική, χορό.

Δισκογραφία:

Studio άλπουμ

Σάκης Ρουβάς (1991)

Μην Aντιστέκεσαι (1992)

Για Σένα (1993)

Αίμα, Δάκρυα & Ιδρώτας (1994)

Τώρα Αρχίζουν Τα Δύσκολα (1996)

Κάτι Από Μένα (1998)

21ος Ακατάλληλος (2000)

Όλα Καλά (2002)

Το Χρόνο Σταματάω (2003)

Σ’ έχω Ερωτευθεί (2005)

Υπάρχει Aγάπη Eδώ (2006)

Ήρθες (2008)

This is our night (2009)

Παράφορα (2010)

Ζωντανά άλμπουμ

Live Ballads (2006)

This Is My Live (2007)

ΕΡ

8 Μεγάλες Επιτυχίες (2006)

Αφήστε Την & Τώρα Αρχίζουν τα Δύσκολα (2007)

Singles

Θέλεις Ή Δεν Θέλεις (1998)

Disco Girl (2001)

Όλα Καλα (2002)

Feelings (2003)

Disco girl (2003)

Πές Της (2003)

Χρόνια Πολλά (2003)

Shake It (2004)

Να Μ’αγαπάς (2005)

Ζήσε τη Ζωή (2007)

+ Σε θέλω (2008)

This Is Our Night (2009)

Σπάσε το χρόνο (2010)

Εμένα θές (2010)

Παράφορα (2010)

Νιώσε τι θέλω (2012)

Μια χαρά να περνάς (2013)

See (2013)

Σε πεθύμησα (2014)

Πιο ψηλά (2014)

Open eyes (2014)

Συλλογές

Με Κομμένη την Ανάσα (1999)

Σάκης Ρουβάς (2001)

Remixes (2003)

The Ultimate Collection: Music + Video – 1991-1996 (2005)

Τα Ερωτικά: Σάκης Ρουβάς (2007)

Απ΄την Αρχή: Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες (2007)

Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες + Και Σε Θέλω (2008)

The Ballads (2009)

OST

Η Παναγία των Παρίσιων (1996)

Αυτοκίνητα (2006)

Alter Ego (2007)

Στους 31 Δρόμους (2008)

Απλά Ερωτευμένοι (2009

Πηγή:

http://www.sakisrouvas.com

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Ευφραιμίδου Μαρία, Σοφία Παφτούνου, Ελένη Κεφαλληνού