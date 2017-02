Η Rihanna πετυχαίνει μία ανεπανάληπτη επίδοση! 22/02/2017, 17:52 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η Rihanna αφήνει “πίσω” της καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson και προχωρά ακάθεκτη.

Η Rihanna μπορεί πλέον κι επίσημα να πει ότι έχει στο ενεργητικό της περισσότερα Top10 Hits από τα χρόνια της ηλικίας της!

Μια μέρα μετά τα 29α γενέθλιά της, η Riri πετυχαίνει το 30ο Top10 Hit της αφού το τελευταίο της single “Love On The Brain” σκαρφάλωσε στο 8 του Billboard Hot 100 αυτή τη βδομάδα. Η Rihanna ανήκει στην παγκόσμια μουσική elite και το αποδεικνύει προσπερνώντας τον Michael Jackson στη λίστα. Πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση, πέντε Top10 hits πίσω από τους Beatles και εννιά πίσω από τη Madonna.

To “Love On The Brain” είναι το τέταρτο single της Rihanna μέσα από τον τελευταίο δίσκο της “Anti” που κυκλοφόρησε πριν περίπου ένα χρόνο και χτύπησε κορυφή στα charts.

Αυτά είναι τα 30 Top10 Hits της Rihanna:

Pon De Replay – No 2 (30/07/2005)

SOS – No 1 (13/05/2006)

Unfaithful»– No 6 (22/07/2006)

Break It Off (feat. Sean Paul) – No 9 (13/07/2007)

Umbrella (feat. Jay Z) – No 1 (09/06/2007)

Hate That I Love You (feat. Ne-Yo) – No 7 (22/12/2007)

Don’t Stop the Music – No 3 (16/02/2008)

Take a Bow – No 1 (24/05/2008)

Disturbia – No 1 (23/08/2008)

Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) – No 1 (18/10/2008)

Run This Town (with Jay Z & Kanye West) – No 2 (10/03/2009)

Russian Roulette – No 9 (21/11/2009)

Hard (feat. Jeezy) – No 8 (30/01/2010)

Rude Boy – No 1 (27/03/2010)

Love the Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) – No 1 (31/07/2010)

Only Girl (In the World) – No 1 (4/12/2010)

What’s My Name? (feat. Drake) – No 1 (20/11/2010)

S&M – No 1 (30/04/2011)

Cheers (Drink to That) – No 7 (08/10/2011)

We Found Love (feat. Calvin Harris) – No 1 (12/11/2011)

Take Care (Drake feat. Rihanna) – No 7 (24/03/2012)

Where Have You Been – No 5 (07/07/2012)

Diamonds – No 1 (01/12/2012)

Stay (feat. Mikky Ekko) – No 3 (02/03/2013)

The Monster (Eminem feat. Rihanna) – No 1 (21/12/2013)

FourFiveSeconds (with Kanye West & Paul McCartney) – No 4 (28/02/2015)

Work (feat. Drake) – No 1 (05/03/2016)

Needed Me – No 7 (02/07/2016)

This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) – No 3 (06/08/2016)

Love on the Brain – No 8 (04/03/2017)