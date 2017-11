Ο Sam Smith στο νέο Carpool Karaoke με τον James Corden και τις… Fifth Harmony! 02/11/2017, 12:24 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

To Carpool Karaoke είναι και πάλι εδώ.

Ένα ακόμα επεισόδιο του Carpool Karaoke με τον James Corden είναι εδώ. Αυτή τη φορά καλεσμένος του παρουσιαστή ήταν ο Sam Smith, με τον τελευταίο να έχει ετοιμάσει μία έκπληξη.

Ο Sam Smith και ο James Corden τραγούδησαν γνωστές επιτυχίες του όπως τα , “Lay me down”, “Money on my mind”, “Stay with me” αλλά και τα δύο νέα single του δίσκου που πρόκειται να κυκλοφορήσει “Too good at goodbyes” και “Pray”.

Λίγο πριν το τέλος ο James Corden κάλεσε τις Fifth Harmony, καθώς γνωρίζει ότι ο τραγουδιστής είναι θαυμαστής των κοριτσιών και μαζί τραγούδησαν το “Work from home”.

Δείτε το: