Ο Nino συγκινεί με την αφιέρωση στον πατέρα του: «Τον θαυμάζω περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει απ’ τον πλανήτη»

View this post on Instagram

——Ρώτησα έναν κάποτε.. Πες μου εναν ανθρωπο που θαυμάζεις περισσοτερο απο όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει απτον πλανήτη.—————— Τον είδα να το σκέφτεται. Μου λέει:Δεν μου ρχεται κάποιος,είναι πολλοί.Εσύ? Πες μου έναν.——————- Του λεω: Ο Πατέρας μου.Το αρσενικό του DNA. Η στάση του σαν άνθρωπος.Η δύναμη που έχει.Το βαρύ παρελθόν που έχει σηκώσει.Που με έμαθε να είμαι καλόψυχος και ψυχρός.Μου έμαθε να μη φοβάμαι τίποτα.Όπου μπορώ να βοηθάω.Με τους καλούς καλός,με τους επικίνδυνους επικίνδυνος. Αυτός που με έκανε «σκυλί».Να είμαι δίκαιος. Αυτός που μιμήθηκα για να μεγαλώσω.Αυτός που μου εμαθε οτι δεν εχει σημασία πόσοι σαγαπάνε.Αλλά ποιοί. Αυτός.——— Ο Πατέρας μου. ΝΞ