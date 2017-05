Ο Γιώργος Σαμπάνης στα γυρίσματα του νέου του video clip! (Φωτογραφίες)

Απ τα γυρισματα του νεου βιντεο κλιπ..#μονο εσυ#…ενα τραγουδι που το ζητατε απ την πρωτη μερα κυκλοφοριας του αλμπουμ #λογια που καινε#📀💉📀 @georgesabanis @eleana_vrachali σκηνοθεσία @yiannispapadakos @cobaltmusicgr 🙏💉❤️

A post shared by Marios Papadatos (@marios_papadatos) on May 24, 2017 at 5:39am PDT