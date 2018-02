Ο Ελληνογαλλικής καταγωγής συνθέτης Alexandre Desplat σάρωσε στα βραβεία BAFTA! 22/02/2018, 12:44 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Βραβεύτηκε για τη μουσική του στην ταινία “The Shape Of Water”!

Μετά την επιτυχία του στα Golden Globe, ο συνθέτης Alexandre Desplat κέρδισε το βραβείο ‘Best Original Music’ στα British Academy Film Award (BAFTA) χθες το βράδυ, για το soundtrack του The Shape of Water. Το The Shape Of Water κέρδισε επίσης το βραβείο για το ‘Best Production Design’ και ο σκηνοθέτης Guillermo Del Toro κέρδισε το βραβείο για το ‘Best Director’.

Δες εδώ την ομιλία του Alexandre Desplat:

Το The Shape of Water είναι επίσης υποψήφιο για το Best Original Score στα Oscars – η ταινία συγκέντρωσε συνολικά 13 υποψηφιότητες (περισσότερες από κάθε άλλη ταινία για φέτος).

Ο Desplat ανέλαβε τη σύνθεση και την παραγωγή της μουσικής του The Shape of Water με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Η σταρ της όπερα Renée Fleming τραγουδάει επίσης στο ‘You’ll Never Know’, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας από τον Desplat.

Δες εδώ το Official Music Video του “You’ll Never Know”: