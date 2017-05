Ο Νίκος Βέρτης πρέσβης κατά των ναρκωτικών στη Ρουμανία! 26/05/2017, 15:03 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Σπουδαία διάκριση για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Βέρτης που έχει πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα, προσθέτει ακόμα μία στο βιογραφικό του. Συγκεκριμένα ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών ανάκοινωσε πως ο Νίκος Βέρτης είναι ο πρέσβης καταπολέμησης των ναρκωτικών στη Ρουμανία.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε ο Νίκος Βέρτης στη σελίδα του στο facebook:

“Thank to the Director of National Anti-drug Agency for the honour to announce Nikos Vertis as the Ambassador of the Romania’s Anti-drug fight”