“Never Be The Same”| Το νέο single και video clip της εκπληκτικής Camila Cabello! 30/03/2018, 13:16 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το επόμενο single από το πρώτο ολοκληρωμένο album της!

H 21χρονη σταρ έκανε ολόκληρο τον κόσμο να σιγοτραγουδάει και να χορεύει στους ρυθμούς του «Havana» που δίκαια σαρώνει σε όλο τον κόσμο αλλά και με περισσότερο από 2 μήνες την κορυφή του ελληνικού Airplay. Η αλήθεια είναι ότι όσο καλοκαιριάζει, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για αποδράσεις στους ρυθμούς της Αβάνας…

Η Camila Cabello που πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο «Camila» , κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή, αφού βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των charts σε πάνω από 100 χώρες! 3 τραγούδια από άλμπουμ βρέθηκαν επίσης μέσα στο ελληνικό top 10 του Spotify (Havana, She Loves Control και Never Be The Same).

To Never Be The Same ήδη ακούγεται δυνατά στις playlist των μεγαλύτερων ραδιοφωνικών σταθμών ενώ το uber sexy video clip έχει ξεπεράσει τα 34Μ views.