MTV EMA 2017 | Δείτε τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στη σκηνή! 13/11/2017, 20:07 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Όλες οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών εδώ.

Στην ιστορία πέρασε μία ακόμη απονομή βραβείων MTV EMA. Τη λαμπερή βραδιά που έλαβε χώρα στην SSE Arena Wembley παρουσιάσε η πάντα εντυπωσιακή Rita Ora.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Shawn Mendes φεύγοντας με 4 βραβεία από τα 5 που ήταν υποψήφιος. Από τα highlight της βραδιάς ήταν και η επιστροφή του Eminem τόσο στη δισκογραφία όσο και στη σκηνή, καθώς παρουσίασε μαζί με τη Skylar Grey το νέο του single “Walk on water”.

Η λίστα με τους νικητές!

Δείτε όλες τις εμφανίσεις:

Eminem – Walk on water

Liam Payne – Strip that down

Camila Cabello – Havana

Demi Lovato – Sorry not sorry / Tell me you love me

Stormzy – Big for your Boots

Rita Ora – Your song / Anywhere

Shawn Mendes – There’s nothing holdin’ me back

Clean Bandit Medley – Symphony + Zara Larsson, I miss you + Julia Michaels & Rockabye + Anne-Marie

U2 – Get out of your own way

Travis Scott – Butterfly effect

The Killers – The man

Kesha – Learn to let go

David Guetta – Dirty Sexy Money