Βιογραφία | Shania Twain, η φωνή της κάντρι ποπ μουσικής 28/08/2017, 13:57 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Η Shania Twain (προφέρεται Σανάια Τουέιν), γεννημένη ως Eilleen Regina Edwards στις 28 Αυγούστου 1965, είναι μία Καναδή τραγουδίστρια και στιχουργός της κάντρι ποπ μουσικής. Η φήμη της καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 με το άλμπουμ The Woman in Me (1995), και κορυφώθηκε με το παγκοσμίως επιτυχημένο Come on over το 1997, το οποίο μετατράπηκε στο πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών από γυναίκα τραγουδίστρια, καθώς και το πιο εμπορικό άλμπουμ country μουσικής όλων των εποχών. Το Come on over έχει πουλήσει πάνω από 39 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και θεωρείται ως ένα από τα 10 πιο επιτυχημένα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία της μουσικής.

Η Σανάια έχει στην κατοχή της 5 βραβεία Γκράμμυ, και άλλα 27 βραβεία BMI για το στιχουργικό της έργο. Η Σανάια Τουέιν είναι η πρώτη τραγουδίστρια της country που καταφέρνει επιτυχημένο διεθνές crossover στην ποπ μουσική. Είναι η μόνη γυναίκα τραγουδίστρια με 3 διαμαντένιους δίσκους στις ΗΠΑ ενώ είναι η 2η πιο εμπορική τραγουδίστρια στον Καναδά μετά τη Σελίν Ντιόν. Η Shania Twain έχει συνολικά πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, 48 εκατομμύρια εκ των οποίων έχουν πουληθεί μόνο στις ΗΠΑ. Επίσης, είναι στην θέση #72 με τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της δεκαετίας 2000-2010 σύμφωνα με το περιοδικό Billboard.

Τα πρώτα χρόνια

Η Shania Twain γεννήθηκε στο Γουίντσορ (Windsor) του Οντάριο, κόρη των Clarence και Sharon Edwards. Οι γονείς της πήραν διαζύγιο όταν αυτή ήταν 2 ετών, και η μητέρα της μετακόμισε μαζί με την Eilleen (πραγματικό όνομα της Σανάια) και την αδερφή της Jill στο Timmins του Οντάριοo, όπου παντρεύτηκε τον Jerry Twain. Αυτός υιοθέτησε τα κορίτσια, αλλάζοντας νόμιμα το επίθετό τους σε Τουέιν. Το ένα από τα 5 παιδιά, η Eilleen Twain είχε δύσκολη παιδική ηλικία στο Τίμμινς. Οι γονείς της έβγαζαν λίγα λεφτά και υπήρχε συχνά έλλειψη φαγητού στο σπίτι, ενώ η μητέρα έφτασε στο σημείο να καταφύγει σε καταφύγιο αστέγων στο Τορόντο, ταξιδεύοντας με τα παιδιά της 425 μίλια μακριά (684 χλμ). Η Σανάια εργαζόταν σε ένα εστιατόριο McDonald’s στο Οντάριο, και ξεκίνησε να βγάζει λεφτά τραγουδώντας σε τοπικά κλαμπ και μπαρ από πολύ μικρή ηλικία για να βοηθήσει την οικογένειά της να βγάζει τα προς το ζην. Αν και έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της που τραγουδούσε σε τόσο “καπνισμένη” ατμόσφαιρα από μικρή ηλικία, η Σανάια πιστεύει πως αυτός ήταν ο λόγος που την ώθησε να γίνει μία επιτυχημένη τραγουδίστρια. Η Σανάια έχει πει: “Το βαθύτερο πάθος μου ήταν η μουσική και αυτό βοήθησε. Υπήρχαν στιγμές που σκεφτόμουν ότι το μισώ. Μισούσα να πηγαίνω στα μπαρ και να τραγουδάω σε μεθυσμένους. Αλλά αγαπούσα τη μουσική και έτσι επιβίωσα”.

Έγραψε τα πρώτα της τραγούδια σε ηλικία 10 ετών, τα οποίο είχαν ύφος παραμυθιού. Ως παιδί, η Τουέιν έχει χαρακτηριστεί από τον παιδικό της φίλο Kenny Derasp ως ένα “πολύ σοβαρό παιδί που περνούσε πολλές ώρες στο δωμάτιό της”. Η τέχνη της δημιουργίας, και του να γράφει στίχους είχε διαφορά για αυτήν από το να τους ερμηνεύει απλά και είχε για αυτήν ιδιαίτερα προοδευτική σημασία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η Σανάια εργάστηκε στην εταιρία αναδάσωσης του πατέρα της στο βόρειο Οντάριο. Αν και η δουλειά είχε πολλές απαιτήσεις και ο μισθός ήταν ελάχιστος, η Σανάια έχει δηλώσει πως της άρεσε εκεί που δούλευε, γιατί είναι δυνατή και δεν φοβόταν την σωματική άσκηση, ούτε το να περπατάει κάθε μέρα χιλιόμετρα μακριά κουβαλώντας δέντρα και ξύλα. Ωστόσο, η ίδια λέει πως μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πλένεται και να φοράει μέικ απ, αλλά τουλάχιστον μπορούσε να ξεκουραστεί στο δάσος μαζί με το σκυλί και την κιθάρα της, ενώ θα έγραφε τραγούδια.

Αρχή δισκογραφικής καριέρας

Το ταλέντο της Σανάια στο τραγούδι ήταν πηγαίο και δεν έπρεπε να πάει χαμένο. Η οικογένειά της έκανε πολλές θυσίες για να της δώσει τα κατάλληλα φόντα για ένα λαμπρό μέλλον. Αρχικά η Shania Twain έπιασε δουλειά κάπου στη βόρεια πλευρά του Οντάριο τραγουδώντας συνθέσεις από διάφορα μουσικά είδη. Στη συνέχεια όμως το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην country μουσική. Σε αυτό τη βοήθησε σημαντικά και η Mary Bailey που εκτός από φίλη της, έγινε και μάνατζέρ της. Πάντοτε κάτω από τις υποδείξεις της καλής της φίλης, η Shania Twain υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο (1991). Συνεργάστηκε με τον Dick Frank και στη συνέχεια ηχογράφησε το πρώτο της δοκιμαστικό tape στο Nashville υπό την καθοδήγηση του συνθέτη και παραγωγό Norro Wilson και του manager της Mercury Records, Buddy Cannon. Δεν πέρασε πολύ καιρός και η Shania δέχθηκε ένα μεγάλο χτύπημα. Έχασε και τους δυο της γονείς. Ο χαμός των αγαπημένων της προσώπων, την έκανε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Οι πρώτες της ερμηνείες ήταν συνθέσεις των Mike Reid και Kent Robbins και αποτέλεσαν το υλικό της πρώτης της δισκογραφικής δουλειάς. Το καλύτερο τραγούδι ήταν το ‘God Ain’t Gonna Get Υoυ For That’ και ήταν αρκετό για να φανεί το πηγαίο ταλέντο της. Κάποιοι άλλοι άκουσαν το ‘Dance With The One That Brought You’ και σύγκριναν τη φωνή της Shania Twain με αυτήν της Trisha Yearwood.

Δισκογραφική επιτυχία και καθιέρωση στην country μουσική

Η δισκογραφική της δουλειά που την έκανε γνωστή το 1994, περιείχε ποπ συνθέσεις και παραγωγές του Robert ‘Mutt’ Lange (είχε γράψει τραγούδια στους Def Leppard και τους Foreigner) που εκτός από πολύτιμος συνεργάτης της Shania Twain ήταν και ο σύντροφος της ζωής της. Οι δυο τους δούλεψαν αμέτρητες ώρες στο Nashville και το “The Woman Ιn Me” δικαίωσε τον κόπο τους μπαίνοντας αμέσως στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο αργότερα το ίδιο άλμπουμ ξαναμπήκε στα charts και έμεινε εκεί για έξι ακόμα μήνες. Τέσσερα από τα singles του ‘Woman In Me’ ανέβηκαν στο Τοp 10 των country singles της Αμερικής ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ μέχρι το 1998 είχαν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αμερική. Εκείνη τη χρονιά η Shania Twain κέρδισε τα περισσότερα από τα country βραβεία συμπεριλαμβανομένου του Entertainer Of The Year trophy.

Παγκόσμια επιτυχία με το Come on over

Το 1997, η Twain κυκλοφόρησε το επόμενο album της, Come on over. Αυτό το άλμπουμ την καθιέρωσε ως διεθνώς αναγνωρίσιμη καλλιτέχνη. Σιγά-σιγά, το άλμπουμ ξεκίνησε να κάνει υψηλές πωλήσεις. Δεν έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση, αλλά χάρις της πολυπλατινένιας επιτυχίας “You’re Still the One”, οι πωλήσεις κορυφώθηκαν και έσπασαν κάθε ρεκόρ. Άλλα τραγούδια όπως “Don’t Be Stupid”, “You’ve Got A Way”, “Man! I Feel Like a Woman!”, “That Don’t Impress Me Much” και “From This Moment On” έγιναν τεράστιες επιτυχίες από τον εντυπωσιακό αριθμό των 12 singles που κυκλοφόρησαν από αυτό το άλμπουμ. Το άλμπουμ για τα επόμενα 2 χρόνια παρέμεινε στο top 20 των πωλήσεων παγκοσμίως, καταφέρνοντας τις υπερβολικά υψηλές πωλήσεις των 39 εκατομμυρίων αντιτύπων. Θεωρείται το πιο εμπορικό άλμπουμ από γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών καθώς και το πιο εμπορικό γενικά για την country μουσική.

http://www.youtube.com/watch?v=ZrJJT-HD-5Q

Τέσσερα τραγούδια από τον δίσκο κέρδισαν βραβείο Γκράμμυ μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Ο Lange κέρδισε Grammys για τα “You’re Still the One” και “Come on Over”.

Παρά τις πωλήσεις-ρεκόρ του δίσκου, δεν έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση του Billboard 200, αλλά μέχρι την #2 με διαφορά ελάχιστα αντίτυπα από το αντίστοιχο άλμπουμ στην πρώτη θέση. Το 1999, το “Come on Over” διασκευάστηκε για την Ευρωπαϊκή αγορά ως ένα ποπ άλμπουμ με λιγότερες country ενορχηστρώσεις και της έδωσε την μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Ευρώπη. Το “Come on over” πήγε στο #1 στο βρετανικό album chart και παρέμεινε στην πρώτη θέση για 11 εβδομάδες.

Ήταν ο πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και ένας δίσκος bestseller και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, πουλώντας πάνω από 1.000.000 αντίτυπα στην Γερμανία και σχεδόν άλλα 4 εκατομμύρια στην Αγγλία. Τα τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη ήταν τα “That Don’t Impress Me Much”, και το “Man! I Feel Like a Woman!”. Επιπλέον το άλμπουμ κατέχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας στο Top 20 των αμερικανικών πωλήσεων (99 εβδομάδες). Το 1998 τραγούδησε μαζί με τις Mariah Carey, Celine Dion, Gloria Estefan και Aretha Franklin στο VH1 DIVAS Concert 1999. Την ίδια χρονιά, η Twain έκανε την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία με μεγάλη επιτυχία.

http://www.youtube.com/watch?v=O4jxGtFXstM

Στις 27 Μαρτίου 2011, η Shania «μπήκε» στο Καναδέζικο Music Hall of Fame.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, επιβεβαίωσε σε μια συνέντευξή της στον Perez Hilton, ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο της καινούριο single “Today Is Your Day”, σε έξι χρόνια, μετά το τέλος του Why Not? with Shania Twain. Η Twain έδειξε ένα δείγμα του τραγουδιού στο πρώτο επεισόδιο της σειράς. Για το τραγούδι αυτό δούλεψε με τους παραγωγούς David Foster και Nathan Chapman. Μέσα στους επόμενους μήνες σχεδιάζει να επιστρέψει στο στούντιο για να τελειώσει το πέμπτο της studio album. Το “Today Is Your Day” κυκλοφόρησε επίσημα στο iTunes και στο country radio στις 12 Ιουνίου 2011.

Στις 8 Ιουνίου 2011, σε μια συνέντευξη τύπου στο Country Music Hall of Fame στοNashville, η Twain ανακοίνωσε ότι θα είναι επικεφαλής σ’ ένα σόου στο Caesar’s Palace στο Las Vegas για δύο χρόνια. Το σόου της με τίτλο Still the One, θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Ενδεικτική Δισκογραφία:

1993 : Shania Twain (2.000.000 αντίτυπα)

1995 : The woman in me (15.000.000 αντίτυπα)

1997 : Come on over (39.000.000 αντίτυπα)

2002 : Up! (28.000.000 αντίτυπα)

2004 : Greatest Hits (8.000.000 αντίτυπα)

2017 : Now

Πηγές: el.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου