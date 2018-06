Βιογραφία | Lionel Richie 20/06/2018, 13:30 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Ο Lionel Richie γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1949 στην Αλαμπάμα και μεγάλωσε στην πανεπιστημιούπολη του Tuskegee Institute εκεί όπου εργαζόταν ο παππούς του.

Το 1967 ο Lionel όταν ακόμη έπαιζε σαξόφωνο, συνάντησε τον κιθαρίστα Thomas McClay. Μαζί με τον τρομπετίστα William King, έφτιαξαν τους Mystics.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση του με την μουσική. Λίγο αργότερα οι Mystics απέκτησαν άλλα 4 μέλη (Jimmy Johnson-σαξόφωνο, Michael Gilbert-μπάσο και κύρια φωνητικά, Milan Williams – κίμπορντς, Andre Callaghan-ντραμς).

Το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Commodores. Το όνομα αυτό ανακάλυψε τυχαία ο William King ψάχνοντας σε ένα λεξικό αποφασίζοντας στην συνέχεια να βαφτίσει έτσι τους Mystics. Ο Lionel Richie ήδη από το 1972 κατείχε την πρώτη θέση στο συγκρότημα κάνοντας πλέον τα βασικά φωνητικά. Οι Commodores γνώρισαν πολλές επιτυχίες κυρίως μέσα στην δεκαετία του ’70. Μερικές από αυτές το ‘Machine Gun’ (1974), το ‘Easy’ και το ‘Brick House’ (1977), το ‘Just To Be Close To You’ (1976) και το ‘Three Times A Lady’ (ήταν το κομμάτι που έγραψε το 1979 ο Lionel Richie και το οποίο τους χάρισε 7 μουσικά βραβεία).

http://www.youtube.com/watch?v=5jLvnuf10uU

Το 1980 το συγκρότημα ψηφίστηκε ως το δημοφιλέστερο της χρονιάς. Μπαλάντες όπως το ‘Still’ λατρεύτηκαν απ’ όλο τον κόσμο και ακόμα και σήμερα ακούγονται με νοσταλγία.

Το 1981 ο Lionel Richie έγραψε το ΤΟΡ 10 ‘Lady’, μια περίφημη μπαλάντα που έμεινε στην ιστορία της μουσικής, ερμηνευμένη αρχικά από τον Kenny Rogers πουλώντας 16 εκατομμύρια αντίτυπα και πλουτίζοντας την συλλογή του Lionel Richie με αρκετά μουσικά βραβεία. Το ίδιο κομμάτι τραγούδησε μετά από αρκετά χρόνια ο ίδιος ο Lionel συμπεριλαμβάνοντάς του στη δισκογραφική του δουλειά «Time». Μέσα στο 1981 έκανε επίσης ένα καταπληκτικό ντουέτο με την Diana Ross. Ήταν το ‘Endless Love’ σε στίχους και παραγωγή του ίδιου.

Το κομμάτι αποτέλεσε το μουσικό θέμα της ομώνυμης ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μπρουκ Σηλντς.

Το 1982 μέλος ακόμα των Commodores, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό single ‘Truly’ που του χάρισε το βραβείο του καλύτερου σόλο καλλιτέχνη της χρονιάς. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο πρώτο του σόλο άλμπουμ «Lionel» το οποίο και πούλησε 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αμερική. Στις 17 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Commodores πράγμα που συνέπεσε με τον ξαφνικό θάνατο του καλού του φίλου και συνεργάτη Benjamin Ashburn. Τα δύο αυτά γεγονότα ήταν ένα φοβερό χτύπημα για τους Commodores που αποφάσισαν όμως να συνεχίσουν χωρίς τον Lionel ο οποίος ακολούθησε ξεχωριστό δρόμο.

Μετά το πρώτο προσωπικό single του Lionel Richie ‘Truly’, ακολούθησε το ‘You Are’ που έφτασε μέχρι το Νο 2 στα R&B charts και μέχρι το 4 στα POP charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολούθησε το ‘My Love’. Ο Lionel βρισκόταν ήδη στο κατώφλι της επιτυχίας που ήρθε μέσα στον Οκτώβριο του 1983 με το δεύτερο σόλο άλμπουμ του «Can’t Slow Down» το οποίο κυκλοφόρησε σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο που οι Commodores κυκλοφορούσαν το πρώτο τους Greatest Hits. Το πρώτο single που ξεχώρισε από το «Can’t Slow Down» ήταν το ‘All Night Long (All Night)’ που δεν έμεινε μόνο στο Νο 1 της Αμερική. Άλλες 8 χώρες φιλοξένησαν αυτό το κομμάτι στην πρώτη θέση των charts εκτός από την Μ. Βρετανία όπου έφτασε μέχρι το Νο 2.

Δεν ήταν όμως το μόνο single που ξεχώρισε από αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Το χορευτικό ‘Running With The Night’ και οι μπαλάντες ‘Stuck On You’, ‘Penny Lover’ και ‘Hello’ έφθασαν στο TOP 10 στους πίνακες επιτυχιών της Αμερικής. Μέσα στις 10 πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του, το «Can’t Slow Down» είχε πουλήσει πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αμερική και πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο κάνοντας το ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της Motown. Το όνομα του Lionel Richie βρισκόταν στην κορυφή ταυτόχρονα σε singles και albums, κάτι που μόνο ο Michael Jackson έχει καταφέρει μέχρι τότε.

Τότε συνέβη κάτι συνταρακτικό. Το αεροπλάνο που ο Lionel Richie ταξίδευε συνετρίβη κοντά στην Αριζόνα. Όλοι νόμιζαν ότι ο Lionel ήταν νεκρός. Εκείνος όμως σώθηκε από θαύμα συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να χαρίζει στο κοινό του καταπληκτικά τραγούδια!!

Το 1984 έγραψε το ‘Missing You’ και έστω και καθυστερημένα απέδωσε τον δικό του φόρο τιμής στον αδικοχαμένο τραγουδιστή της σόουλ Marvin Gaye. Το τραγούδι ερμήνευσε η Diana Ross φτάνοντας στην κορυφή των R&B charts και μέσα στα 10 πρώτα στα HOT 100 singles της Αμερικής. Στις 12 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, παρουσιάστηκε στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες την οποία παρακολούθησαν σχεδόν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Μέσα στο 1985 μαζί με τον Michael Jackson έγραψε το ‘We Are The World’ μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του μεγάλου παραγωγού Quincy Jones. Στο ‘We Are The World’ συμμετείχαν 46 μεγάλα αστέρια της μουσικής (USA for AFRICA). Τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατέθηκαν για να βοηθηθούν τα πεινασμένα παιδιά της Αφρικής.

Λίγο αργότερα πήρε μέρος στη εκδήλωση Live Aid. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ερμήνευσε το ‘Say You, Say Me’, άλλο ένα Νο 1 single (το ένατο κατά σειρά στην σόλο καριέρα του), που ακουγόταν στην ταινία ‘White Nights’.

Οι διακρίσεις και τα μουσικά βραβεία έγιναν ακόμα περισσότερα για τον Lionel Richie αφού διακρίθηκε μέσα στο 1984 μεταξύ των άλλων για τον τίτλο του καλύτερου καλλιτέχνη της χρονιάς, του καλύτερου συνθέτη και του καλύτερου παραγωγού. Μέσα στην ίδια χρονιά μαζί με τον Quincy Jones και τον Rod Temperton έγραψαν την μουσική για την έβδομη ταινία του Στήβεν Σπηλμπεργκ ‘The Color Purple’.

Τον Ιούνιο του 1986 κυκλοφόρησε το «Dancing On The Ceiling» απ’ όπου ξεχώρισε το ομώνυμο, το ‘Love Will Conquer All’ και το ‘Ballerina Girl’. Μετά απ’ όλα αυτά, ακολούθησε η περιοδεία του ‘Lionel Richie’s Outrageous Tour’ με χορηγό την Pepsi Cola. Η σκηνικό κάθε φορά ήταν εντυπωσιακό και την κάθε συναυλία άνοιγε η Sheila E.

http://www.youtube.com/watch?v=j0vInhjeBQU

Κι ενώ από την άλλη πλευρά οι Commodores είχαν πάρει το δικό τους δρόμο, τον Μάρτιο του 1987, ο Lionel Richie κυκλοφόρησε άλλο ένα single. Ήταν το ‘Sela’. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Webley. Η συναυλία ήταν καταπληκτική και άφησε εποχή.

Μετά το «Dancing On The Ceiling» ακολούθησε το «Back To Front» (1992), το τελευταίο άλμπουμ που ο διάσημος πλέον τραγουδιστής κυκλοφόρησε στην δισκογραφική εταιρεία Motown. Ένα κατά κάποιο τρόπο Βest όπου υπήρχαν μόνο 3 καινούργια sinles. Το ‘Do It To Me’, το ‘My Destiny’ και το ‘Love, Oh Love’. Το άλμπουμ πούλησε σε όλο τον κόσμο 9 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε πλατινένιο στην Αμερική.

Από τότε και για επόμενα 4 χρόνια ακολούθησε μία βαριά σιωπή. Ο θάνατος του πατέρα του και ο χαμός του καλύτερου φίλου του που έπασχε από Aids, έκαναν το Lionel Richie να σιωπήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Το 1996 επέστρεψε στην δισκογραφία. Αυτή τη φορά υπογράφοντας με την Mercury και ηχογραφώντας το «Louder Than Words». Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε ως επί το πλείστον από τον ίδιο και το James Anthony Carmichael ο οποίος είχε κάνει και την παραγωγή στα πρώτα σόλο singles του. Επίσης σε 3 από τα κομμάτια του άλμπουμ (μεταξύ αυτών ήταν το single ‘Ι Don’t Wanna Lose You’ ) έκανε την παραγωγή το δίδυμο Jimmy Jam & Terry Lewis και σε μερικά άλλα ο David Foster. Αξίζει να σημειωθεί και η συνεργασία του Babyface στο single ‘Ordinary Girl’. To τρίτο και τελευταίο single που ξεχώρισε από το ‘Louder Than Words’ ήταν το ‘Still In Love’ στα τέλη Οκτωβρίου του 1996.

Τον Μάρτιο του 1998 βγήκε ένα ακόμα Greatest Hits που περιείχε κυρίως όλες τις μπαλάντες του. Το άλμπουμ λεγόταν «Truly-The Love Songs».

Εκείνη η χρονιά ήταν η κατάλληλη για το «Time» που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι του 1998. To «Time» θίγει σε γενικές γραμμές τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι χωρίς όμως να παραβλέπει την αγάπη και τον έρωτα που πάντα ο Lionel ξέρει να υμνεί μέσα από τα τραγούδια του.

Μετά το “Time” ακολούθησε το “Rainessance” (2000) από το οποίο μεταξύ άλλων ξεχώρισε το “Angel”. Οι δίσκοι του Lionel Ritchie (είτε σαν μέλος των Commodores είτε ως σόλο καλλιτέχνης) έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης με 13 συνεχόμενες Top10 επιτυχίες στην Αμερική και 22 συνεχόμενες στο Top20 της Μ. Βρετανίας.

Έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy, 1 Oscar και 10 American Music Awards. Θυμηθείτε επίσης ότι το 1984 η επιτυχία του “All Night Long” είχε ακουστεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Los Angeles από ένα κοινό που ξεπέρασε τα 2,3 εκατομμύρια άτομα.

Ο Lionel Ritchie επέστρεψε στη δισκογραφία μέσα στο 2002 με το “Encore” ένα άλμπουμ κατά κύριο λόγο live. Στο “Encore” περιέχονται επίσης δύο στουντιακά κομμάτια, το “Goodbye” και το “To Love A Woman” όπου ο Lionel συνεργάζεται με τον Enrique Iglesias.

http://www.youtube.com/watch?v=0T2CHegbbC0

Ένα νέο album, το Just Go κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2009, την ίδια εποχή που ο Lionel επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει επανένωση των Commodores στο άμεσο μέλλον.

Στις 7 Ιουλίου 2009, τραγούδησε το “Jesus is Love” στην κηδεία του Michael Jackson.

Το 2011 επέστρεψε στην Αυστραλία, όπου μαζί με τον Guy Sebastian πραγματοποίησαν περιοδεία στη χώρα καθώς και στη Νέα Ζηλανδία. Ηχογράφησαν επίσης, το νούμερο 1 σινγκλ του Richie “All Night Long” (1983), για να συγκεντρωθούν χρήματα για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, για την ανακούφισή τους από τις πλημμύρες και τον σεισμό.

Δισκογραφία:

Lionel Richie (1982)

Can’t Slow Down (1983)

Dancing on the Ceiling (1986)

Louder Than Words (1996)

Time (1998)

Renaissance (2000)

Just for You (2004)

Coming Home (2006)

Just Go (2009)

Filmography

1977: Scott Joplin (w/ The Commodores)

1978: Thank God It’s Friday (w/ The Commodores)

1990: Running with the night

1991: Truth or Dare (documentary)

1996: The Preacher’s Wife

1998: Pariah

2007: The Simpsons (episode He Loves to Fly and He D’ohs)

2011: Who Do You Think You Are?



Πηγές: discoradio2010.blogspot.com

en.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου

(Visited 2,266 times, 1 visits today)