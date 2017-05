Βιογραφία | Grace Jones 19/05/2017, 18:22 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Grace Jones γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1948. Είναι τραγουδίστρια.

Μοντέλο και ηθοποιός! Άρχισε να ασχολείται με την μουσική το 1970, ενώ το 1977 έκανε τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα στην εταιρεία ΄΄Island Records΄΄.

Το 1981 με την κυκλοφορία του “Pull Up to the Bumper” κατάφερε να παραμείνει για 7 εβδομάδες στο νο2 του Hot Dance Club Play Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες…!

Τα πιο σημαντικά άλμπουμ στην καριέρα της είναι τα: ΄΄Warm Leatherette΄΄, ΄΄Nightclubbing΄΄ και ΄΄Slave to the Rhythm΄΄, ενώ τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της τα: “I’ve Seen That Face Before (Libertango)”, “Private Life”, “Slave to the Rhythm” και “I’m Not Perfect (But I’m Perfect for You)”.

Κατά την διάρκεια της 10ετίας του 1970 έγινε & η μούσα του φωτογράφου, Andy Warhol.

Η Grace εργάστηκε περιστασιακά & ως ηθοποιός. Συμμετείχε στις ταινίες: ΄΄Conan the Destroyer΄΄ μαζί με τον Arnold Schwarzenegger το 1984, ενώ το 1985 έπαιξε σε μια ταινία του James Bond με τίτλο ΄΄A View to a Kill΄΄.

Το 1986 συμμετείχε στην ταινία ΄΄Vamp”. Η τελευταία της εμφάνιση έγινε το 2001 στην ταινία ΄΄Wolf Girl΄΄…!

Τα πρώτα της βήματα:

H Grace γεννήθηκε στην Ισπανία. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός. Μαζί με τα αδέρφια της, Chris και Bishop Noel Jones και τους γονείς του μετακόμισαν στις Συρακούσες το 1965!

Πριν ακόμη γίνει επιτυχημένο μοντέλο στην Νέα Υόρκη & το Παρίσι σπούδασε θέατρο στην σχολή ΄΄Onondaga Community College΄΄.

Το 1977 συνεργάστηκε με την δισκογραφική εταιρεία ΄΄Island Records΄΄, όπου και κυκλοφόρησε τον 1ο της προσωπικό δίσκο με τίτλο ΄΄Portfolio΄΄. Στην συνέχεια ακολούθησε ο δίσκος ΄΄Fame΄΄ το 1978 και ο δίσκος ΄΄Muse΄΄ το 1979!

Τα συγκεκριμένα άλμπουμ είχαν pop ύφος. Ξεχώρισαν τραγούδια όπως “On Your Knees”, “Do or Die”, “What I Did for Love”, “Autumn Leaves” κ.α

Καριέρα:

Την 10ετία του 1980 η Grace υιοθέτησε ένα new age ύφος στην μουσική της. Παρέμεινε στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, συνεργάστηκε όμως με καινούργιους συνθέτες όπως: ΄΄Chris Blackwell΄΄, ΄΄Alex Sadkin΄΄ κ.α

Το 1980 κυκλοφόρησε τον δίσκο ΄΄Warm Leatherette΄΄. Το τραγούδι “Private Life” κέρδισε την 1η θέση στο UK Singles Chart…!

Το 1981-1982 έκανε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Σκανδιναβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους ΄΄One Man Show΄΄.

Το 1982 κυκλοφόρησε τον δίσκο ΄΄ Living My Life΄΄.

Λίγα χρόνια αργότερα το 1986 κυκλοφορεί το άλμπουμ ΄΄Inside Story ΄΄.

Το 1989 επιστρέφει με ένα ακόμα άλμπουμ με τίτλο ΄΄Bulletproof Heart ΄΄…! Το hit του συγκεκριμένου δίσκου με τίτλο “Love on Top of Love (Killer Kiss)” φτάνει αμέσως στο νο1 του Hot Dance Club Play των Ηνωμένων Πολιτειών!

Το 1993 κυκλοφόρησε τα singles : “Evilmainya” και “Sexdrive”!

Το 2007κυκλοφόρησε το άλμπουμ ΄΄Hurricane΄΄. Το 2010 κυκλοφόρησε σε άλμπουμ μαζί με dvd την περιοδεία της ΄΄A One Man Show ΄΄

Δισκογραφία:

Portfolio (1977)

Fame (1978)

Muse (1979)

Warm Leatherette (1980)

Nightclubbing (1981)

Living My Life (1982)

Slave to the Rhythm (1985)

Island Life (1985)

Inside Story (1986)

Bulletproof Heart (1989)

Hurricane (2008)

Hurricane V2 (In Dub) (2011)

Πηγές:

www.wikipedia.org

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα