Βιογραφία | Cher

H Cher (Cherilyn Sarkisian) γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946. Είναι αμερικανή τραγουδίστρια με πολλές πωλήσεις δίσκων!

Έχει κερδίσει βραβείο Emmy, έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση, έχει δουλέψει ως ηθοποιός, ως παραγωγός ταινιών και ως παραγωγός μουσικής και συμμετέχει ενεργά σε Φιλανθρωπίες…! Έχει τον τίτλο ΄΄Goddess of Pop΄΄ καθώς κέρδισε διάφορα βραβεία όπως τα: Academy Award, Grammy Award, Emmy Award, 3 Golden Globes και 1 Cannes Film Festival Award για την δουλεία της τόσο στο τραγούδι όσο και στην ηθοποιία και την τηλεόραση!

Είναι το μόνη που έχει κερδίσει τόσο πολλά βραβεία. Η Cher ξεκίνησε την καριέρα της σαν τραγουδίστρια και το 1965 κυκλοφόρησε το 1ο της τραγούδι με τίτλο “I Got You Babe”.

Το 1971 ασχολήθηκε με την τηλεόραση και συγκεκριμένα με το σόου ΄΄The Sonny and Cher Comedy Hour΄΄. Το 1984 έκανε την εμφάνισή της στην ταινία ΄΄Silkwood΄΄. Τα επόμενα χρόνια έπαιξε και σε άλλες ταινίες. Μερικές από αυτές είναι : ΄΄Mask΄΄, ΄΄The Witches of Eastwick΄΄ και ΄΄Moonstruck΄΄…

Καριέρα:

Η Cher από το 1975-1978 κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα οποία είναι: ΄΄Stars΄΄, ΄΄I’d Rather Believe in You΄΄ και ΄΄Cherished΄΄

Το 1976 εμφανίστηκε στην τηλεόραση με το σόου ΄΄The Sonny and Cher Show΄. Μερικοί από τους καλεσμένους που πέρασαν από το συγκεκριμένο σόου ήταν οι: Frankie Avalon, Muhammed Ali, Raymond Burr, Ruth Buzzi, Charo, Barbara Eden, Farrah Fawcett, Terri Garr, Bob Hope, Don Knotts, Jerry Lewis, Tony Orlando, The Osmonds, Debbie Reynolds, The Smothers Brothers, Tina Turner, Twiggy, και Betty White…!

Μέτα την 2η σεζόν της προβολής του το σόου σταμάτησε. Το 1978 εμφανίστηκε με νέα εκπομπή με τίτλο ΄΄Cher… Special΄΄ και ένα χρόνο αργότερα με την εκπομπή ΄΄Cher … and Other Fantasies΄΄. Στα τέλη του 1979 κυκλοφόρησε το τραγούδι “Take Me Home” στον ομώνυμο δίσκο ο οποίος έγινε χρυσός!

Ακολούθησαν τραγούδια όπως τα : ΄΄Prisoner΄΄, “Hell on Wheels” κ.α

Η Cher την περίοδο εκείνη δημιούργησε ένα ροκ γκρουπ, τους ΄΄Black Rose΄΄ μαζί με τον κιθαρίστα Les Dudek. Μαζί κυκλοφόρησαν το άλμπουμ ΄΄Black Rose΄΄. Το άλμπουμ τους όμως δεν έκανε τις πωλήσεις που περίμεναν. Το 1981 η Cher κατάφερε να βρεθεί στην 5η θέση του Chart του Ηνωμένου βασιλείου με το τραγούδι ’’Dead Ringer for Love”, ένα ντουέτο με τον Meat Loaf που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του, ΄΄Dead Ringer΄΄.

Το 1982 η Cher κυκλοφόρησε τον δίσκο της ΄΄Paralyze΄΄…!

Μετά από μερικά χρόνια, το 1987 κυκλοφορεί τον επόμενο δίσκο της με τίτλο ΄΄Cher΄΄. 2 χρόνια μετά ακολουθεί ο δίσκος ΄΄Heart of Stone΄΄

Κατά την διάρκεια του 1990 κυκλοφορεί ελάχιστα άλμπουμ. Το 1991 το άλμπουμ ΄΄Love Hurts΄΄, το 1995 το άλμπουμ ΄΄It’s a Man’s World΄΄ και το 1998 το άλμπουμ ΄΄Believe΄΄.

Το 2000 κυκλοφορεί τον δίσκο ‘’Not.com.mercial’’ και 1 χρόνο αργότερα τον τελευταίο της δίσκο μέχρι σήμερα με τίτλο ΄΄Living Proof΄…!

Δισκογραφία:

All I Really Want to Do (1965)

The Sonny Side of Chér (1966)

Chér (1966)

With Love, Chér (1967)

Backstage (1968)

3614 Jackson Highway (1969)

Gypsys, Tramps & Thieves (1971)

Foxy Lady (1972)

Bittersweet White Light (1973)

Half-Breed (1973)

Dark Lady (1974)

Stars (1975)

I’d Rather Believe in You (1976)

Cherished (1977)

Take Me Home (1979)

Prisoner (1979)

Black Rose (1980)

I Paralyze (1982)

Cher (1987)

Heart of Stone (1989)

Love Hurts (1991)

It’s a Man’s World (1995)

Believe (1998)

Not.com.mercial (2000)

Living Proof (2001)

