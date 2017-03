Βιογραφία | Celine Dion 30/03/2017, 13:49 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Σελίν Ντιόν (Céline Dion: Σαρλεμάν Charlemagne, Κεμπέκ, Καναδάς, 30 Μαρτίου 1968), είναι τραγουδίστρια και περιστασιακή στιχουργός της γαλλόφωνης και αγγλόφωνης ποπ.

Έχει επίσης συμμετάσχει ως ηθοποιός σε κινηματογραφικές ταινίες. Έγινε γνωστή για την φωνή της παγκοσμίως.

Η Celine Marie Claudette Dion λοιπόν, όπως είναι και το πραγματικό της όνομα, από μικρή ηλικία τραγουδούσε μαζί με τα 13 αδέρφια της, η ίδια είναι η μικρότερη, στο μικρό πιάνο μπαρ των γονιών της “Le Vieux Baril”.

Eίναι το μικρότερο από τα δεκατέσσερα παιδιά φτωχής οικογένειας Γαλλοκαναδών. Οι γονείς της είχαν ένα μουσικό μπαρ. Η μητέρα της έπαιζε βιολί και ο πατέρας της ακορντεόν. Η Σελίν ξεκίνησε να τραγουδά στο μπαρ των γονιών της όταν ήταν 5 χρονών κι έτσι έγινε διάσημη στην πόλη. Όταν έφτασε τα 12, σε συνεργασία με τη μητέρα της και τον αδερφό της Jacques συνέθεσε το πρώτο της κομμάτι στα γαλλικά “Ce n’était qu’un rêve” (“Ήταν μόνο ένα όνειρο”). Η μητέρα της επικοινώνησε με τον Ρενέ Αντζέλιλ (μελλοντικό σύζυγο της Σελίν), τον πιο γνωστό μάνατζερ στο Κεμπέκ, ο οποίος υποθήκευσε το σπίτι του για να στηρίξει την καριέρα της Σελίν.

Το 1981 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο La voix du bon Dieu, (ένα παιχνίδι με τις λέξεις “Η φωνή του Θεού/Ο δρόμος προς το Θεό,” 1981). Κέρδισε το Α΄ βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού της εταιρείας Γιαμάχα (Yamaha) με το τραγούδι Tellement j’ai d’amour pour toi στο Τόκυο το 1982.

Το 1988 κέρδισε το Α΄ βραβείο στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι Ne partez pas sans moi, το οποίο ερμήνευσε εκπροσωπώντας την Ελβετία. Η επιτυχία στην Αμερική αργούσε όμως να έρθει, γιατί τραγουδούσε αποκλειστικά στη γαλλική γλώσσα.

Στα 18 της, ο Rene, αν και βέβαιος για το ταλέντο της, συνειδητοποίησε ότι η Celine χρειαζόταν μια αλλαγή εικόνας, για να αναγνωρισθεί παγκοσμίως. Έτσι, αποσύρθηκε από το προσκήνιο για κάποιους μήνες, στη διάρκεια των οποίων υπεβλήθη σε αλλαγές της παρουσίας της, ενώ το 1989 πήγε στο École Berlitz, σχολείο όπου βελτίωσε τα Αγγλικά της. Αυτό σηματοδότησε την αρχή της καριέρας της.

Το πρώτο της άλμπουμ στα αγγλικά με τον τίτλο Unison κυκλοφόρησε το 1990, και απέσπασε πολύ καλές κριτικές και την καθιέρωσε στη μουσική σκηνή της Αμερικής.

Δύο χρόνια αργότερα, ερμήνευσε το τραγούδι Beauty and the Beast για την χολιγουντιανή ταινία Η ωραία και το τέρας, με τον Πίμπο Μπράισον (Peabo Bryson), το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ καθώς και βραβείο Γκράμι για καλύτερο ντουέτο του 1992. Έκτοτε η σταδιοδρομία της άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα και η ίδια μετοίκησε στις ΗΠΑ.

Το 1992, ο κατά 26 χρόνια μεγαλύτερός της Rene έγινε από μάνατζερ σύντροφός της. Κράτησαν όμως αυτή τη σχέση μυστική, φοβούμενοι την αντίδραση του κοινού.

Το 1993 η Celine αποκάλυψε τη σχέση τους στην αφιέρωση του δίσκου της “The Colour of My Love”. Το κοινό όμως, δεν κατέκρινε, αλλά αντίθετα αγκάλιασε αυτή τη σχέση, η οποία κατέληξε σε γάμο το Δεκέμβριο του 1994. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο.

Αυτό το άλμπουμ περιέχει μεγάλες επιτυχίες της Ντιόν, όπως το Just Walk Away ή το Think Twice. Περιέχει επίσης το The Power Of Love, που σάρωσε τα Charts και ανέδειξε την τραγουδίστρια ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές της ποπ στη δεκαετία του 1990.

Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ στα γαλλικά Dion chante Plamondon (1991), Des mots qui sonnent (1991) και À l’Olympia (1994) για να ικανοποιήσει τους Γαλλοκαναδoύς και Γάλλους οπαδούς της. Το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Ντιόν στα γαλλικά με τίτλο D’Eux, το οποίο έγινε πλατινένιος στην Αμερική και την Ευρώπη και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη γαλλική δισκογραφική επιτυχία της χρονιάς. Το 1996 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Falling Into You για το οποίο η τραγουδίστρια τιμήθηκε με βραβείο Γκράμι για τον καλύτερο δίσκο ποπ της χρονιάς.

Το 1997 το άλμπουμ “Let’s talk about love” συμπεριελάμβανε και το ντουέτο με τη Barbara Streisand “Tell him” και το My Heart Will Go On, το κύριο τραγούδι της ταινίας Τιτανικός. Το τραγούδι αυτό τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η τραγουδίστρια είχε ήδη πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, ενώ είχε κερδίσει και μία πληθώρα βραβείων.

Μετά από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, ένιωσε ότι ήθελε να ξεκουραστεί. Στις 25 Ιανουαρίου 2001, στη Φλόριντα έφερε στον κόσμο το γιο της René-Charles Dion Angélil.

Αλλά το Μάρτιο του 2002, μετά από μια μικρή αποχή από το μουσικό προσκήνιο, επέστρεψε δυναμικά με το δίσκο “A New Day Has Come”.

Το 2003 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “One heart”, με κυρίως dance κομμάτια, ενώ το 2004 το άλμπουμ της “Miracle” είχε ως κύριο θέμα τα μωρά και τη μητρότητα, γι’ αυτό την καλλιτεχνική επιμέλεια του εξωφύλλου ανέλαβε η Anne Geddes.

Στις 12 Νοεμβρίου 2007 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της “Taking chances”, στο οποίο συνέβαλαν οι Timbaland, Ben Moody, Kristian Lundin, Peer Astrom, Linda Perry, Ne-Yo και R. Kelly

Το 2007 κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου ο γαλλόφωνος δίσκος με τίτλο “D’Elles”. Το πρώτο single που ονομάζεται “S’il N’en Restait Qu’Une” και έχει ήδη κυκλοφορήσει ως radio single απ’τ ις 14 Φεβρουαρίου σε Γαλλία και Καναδά.

Το ίδιο χρόνο, λίγους μήνες αργότερα, κυκλοφορεί το καινούργιο αγγλόφωνο album της Ντιόν με τίτλο “Taking Chances”. Το album αυτό περιέχει 16 τραγούδια με στίχους και παραγωγή των Delta Goodrem, Aldo Nova, Ne-Yo, Ben Moody, Kara DioGuardi και Dave Stewart. Το άλμπουμ ανέβηκε στο #3 του U.S Billboard 200 και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Είναι παντρεμένη με τον καναδό λιβανέζικης καταγωγής Ρενέ Ανζελίλ (René Angélil), ο οποίος είναι και μάνατζέρ της, και είναι μητέρα ενός αγοριού. Η προσωπική της ζωή γίνεται σχεδόν καθημερινά θέμα στις εφημερίδες ταμπλόιντ του Καναδά και των ΗΠΑ.

Το Μάιο του 2009, η Celine Dion ανακηρύχθηκε ως η 20η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις της δεκαετίας στις ΗΠΑ, και η δεύτερη καλύτερη σε πωλήσεις καλλιτέχνιδα, εκτιμώντας ότι έχε πουλήσει 17.57 million album. In τον Ιούνιο του 2009, το περιοδικό Forbes ανάφερε ότι η Dion κέρδισε 100 εκατομ. δολάρια κατά τη διάρκεια του 2008.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 Dion κυκλοφορεί μία ταινία-ντοκυμαντέρ για αυτήν, με τίτλο, Celine: Through the Eyes of the World. Το ντοκιμαντέρ, δείχνει τη ζωή της μπροστά αλλά και πίσω από την σκηνή, με την οικογένειά της να τη συνοδεύει στα ταξίδια της.

Τον Σεπτέμβριο του 2010, κυκλοφόρησε το single “Voler” ένα ντουέτο με τον Γάλλο τραγουδιστή Michel Sardou.

To 2011, επέστρεψε στις εμφανίσεις της στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας, όπου ξεκίνησε το 2003, έχοντας το δικό της σόου.

To Φεβρουάριο του 2012, άρχισε να ακυρώνει τη μία συναυλία της μετά την άλλη, καθώς αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρά προβλήματα με τη φωνή της. Η διάσημη ερμηνεύτρια έχει φλεγμονή στις φωνητικές της χορδές και δημοσιεύματα την θέλουν να νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Los Angeles.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η διάσημη τραγουδίστρια ακύρωσε την εμφάνισή της στο Caesar’s Palace Casino που είχε προγραμματίσει στο Las Vegas και δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί live μέχρι και τις 9 Ιουνίου. Οι θεράποντες ιατροί της συστήνουν ξεκούραση και ηρεμία.

Δήλωση πάντως, έκανε και η ίδια η Dion, που αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση ακόμη να γνωρίζει ποιο είναι αυτό το διάστημα που χρειάζεται για να επανέλθει πλήρως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. “Προσπάθησα να τραγουδήσω, αλλά δεν μπορούσα να ελέγξω τη φωνή μου. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα γίνω καλά”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Ιούνιο του 2012, η Dion σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό Today Show στις ΗΠΑ, έπαιξαν πλάνα της τραγουδίστριας από την στούντιο ηχογράφηση της για ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Didn’t Know Love”.

Στη συνέχεια, σε ένα άρθρο στο περιοδικό Le journal Montréal ανακοίνωσε ότι το επόμενο αγγλικό άλμπουμ της, με τίτλο Water and a Flame θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2013. Στο άλμπουμ θα συμπεριλαμβάνονταν διασκευές από την εμφάνιση της στο Λας Βέγκας. Παραγωγοί του άλμπουμ είναι οι Babyface, Ne-Yo και Eg White. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το άλμπουμ θα περιείχε ένα ντουέτο με τον Stevie Wonder σε διασκευή του τραγουδιού του “Overjoyed”.

O γαλλικός δίσκος Sans attendre κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου 2012, πέντε χρόνια ύστερα από το τελευταίο γαλλικό της δίσκο.

Ενδεικτική δισκογραφία

Στα γαλλικά

La voix du bon Dieu (1981)

Céline Dion chante Noël (1981)

Tellement j’ai d’amour (1982)

Du soleil au coeur (1983)

Chants et contes de Noël (1983)

Les chemins de ma maison (1983)

Les plus grands succès de Céline Dion (1984)

Mélanie (1984)

Les oiseaux du bonheur (1984)

C’est pour toi (1985)

Céline Dion en concert (1985)

Incognito (1987)

The Best of Vivre (1988)

Dion chante Plamondon (1991)

Des mots qui sonnent (1991)

Les premières années (1993)

À l’Olympia (1994)

Les premières chansons, vol. 1 (1995)

Vol. 2 (1995)

D’eux (1995)

For You (1995)

Live At Paris (1996)

C’est pour vivre (1997)

S’il suffisait d’aimer (1998)

Au coeur du stade (1999)

1 fille & 4 types (2003)

On ne change pas (2005)

D’Elles (2007)

Tournée mondiale Taking Chances: Le spectacle (2010)

Sans attendre (2012)

Στα αγγλικά

Unison (1990)

Celine Dion (1992)

The Colour of My Love (1993)

Falling into You (1996)

Let’s Talk About Love (1997)

These Are Special Times (1998)

Sing A-long Vol. 1 (1998)

Sing A-long Vol. 2 (1998)

Sing A-long (1999)

All the Way… A Decade of Song (1999)

The Collector’s Series Volume One (2000)

A New Day Has Come (2002)

One Heart (2003)

Miracle (2004)

A New Day…Live in Las Vegas (2004)

Taking Chances (2007)

Complete Best (2008)

Ultimate Box (2008)

My Love: Essential Collection (2008)

Taking Chances World Tour: The Concert (2010)

Water and a Flame (2013)

Πηγές:

el.wikipedia.org

en.wikipedia.org

www.musicheaven.gr

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου