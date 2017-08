Βιογραφία | Bruce Dickinson, η φωνή των Iron Maiden

Iron Maiden 1982: The Number of the Beast

1983: Piece of Mind

1984: Powerslave

1986: Somewhere in Time

1988: Seventh Son of a Seventh Son

1990: No Prayer for the Dying

1992: Fear of the Dark

1999: Ed Hunter, “Wrathchild” hidden track

2000: Brave New World

2003: Dance of Death

2006: A Matter of Life and Death

2010: The Final Frontier