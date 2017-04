Βιογραφία | Barbra Streisand 24/04/2017, 19:00 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Barbra Joan Streisand γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1942! Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός παραγωγός ταινιών…!

Έχει κερδίσει 2 βραβεία Academy ,8 Grammy, 4 Emmy, 1 Special Tony Award, 1 American Film Institute award, και 1 Peabody Award!

Από τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει 71 εκατομμύρια έχουν πουληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ πάνω από 140 εκατομμύρια έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο…! Είναι η τραγουδίστρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στο the’’ Recording Industry Association’’ της Αμερικής και είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στο Top10 αυτής της λίστας!

Μαζί με τον Frank Sinatra,την Cher και την Shirley Jones μοιράζονταν την διάκριση για να κερδίσουν ένα βραβείο Oscar…! Σύμφωνα με το Recording Industry Association της Αμερικής η Barbra κατέχει το ρεκόρ για τα καλύτερα Top10 άλμπουμ από όλες τις γυναίκες τραγουδίστριες μέχρι το 1963!

Με το άλμπουμ ‘’ Love Is the Answer’’, που κυκλοφόρησε το 2009 έγινε η 1η τραγουδίστρια που κατάφερε να βρίσκεται στην 1η θέση με τα άλμπουμ της για 5 συνεχόμενες 10ετίες…! 51 άλμπουμ της έχουν γίνει χρυσά, 30 πλατινένια και 13 πολυπλατινένια!

H ζωή της:

Γεννημένη στο Brooklyn της Νέας Υόρκης από εβραϊκή οικογένεια, του Emmanuel και της Diana Streisand. Έχει και έναν μικρότερο αδερφό που εργάζεται ως καθηγητής σε λύκειο! Όταν η Barbra ήταν 5 μηνών ο πατέρας της πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία και η οικογένεια κόντεψε να χρεοκοπήσει!

Πήγε σχολείο στο ‘’Erasmus Hall High School’’ στο Brooklyn και συμμετείχε στην χορωδία ‘’ Freshman Chorus’’..! Η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε μετά από χρόνια τον Louis Kind και έτσι η Barbra απέκτησε μια αδερφή, την Roslyn Kind, η οποία είναι 9 χρόνια νεότερη από την Barbra…! Σε νεαρή ηλικία η Barbra άρχισε να δουλεύει ως τραγουδίστρια σε nightclubs!

Ήθελε όμως εξίσου να γίνει & ηθοποιός! Έτσι έκανε την εμφάνιση της στην ταινία’’ Driftwood’’ το 1959 με την τότε άγνωστη Joan Rivers…! Μετά από μερικά χρόνια εμφανίστηκε σε ένα club έξω από την Νέα Υόρκη για να τραγουδήσει… Το 1961 έκανε άλλη μια εμφάνιση σε ένα club στον Καναδά ωστόσο η εμφάνιση αυτή διακόπηκε στην μέση καθώς ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού δεν εκτίμησε το στυλ & την ερμηνεία της! Το 1961 επίσης έκανε και την 1η της εμφάνιση στην τηλεόραση στο ‘’The Tonight Show’’ ,με οικοδεσπότη τον Jack Paar. Εκεί η Barbra τραγούδησε το ΄΄A Sleepin’ Bee’’…!

Το 1962 εμφανίστηκε για 1η φόρα στο Broadway με έναν μικρό ρόλο, της ‘’Miss Marmelstein’’ στο μιούζικαλ ‘’ I Can Get It for You Wholesale’’! Το 1ο της άλμπουμ με τίτλο ‘’The Barbra Streisand Album’’ κέρδισε 2 βραβεία Grammy το 1963…! Η Barbra επέστρεψε στο Broadway το 1964 με το ‘’ Funny Girl ‘’ στο θέατρο Winter Garden!

Το 1966 επανέλαβε την επιτυχία του ‘’ Funny Girl ‘’ με το ‘’ West End’’ στο θέατρο Prince of Wales!

Η καριέρα της στο τραγούδι:

Έχει ηχογραφήσει 35 άλμπουμ και τα περισσότερα από αυτά είναι παραγωγή της Columbia Records! Δουλεύει από το 1960 (όταν κυκλοφόρησε το 1ο της cd) και στα πρώτα της άλμπουμ κυριαρχούσε το στοιχείο της κλασικής μουσικής. Το 1969 όμως άρχισε να χρησιμοποιεί το ροκ στοιχείο στην μουσική της.

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1970 βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των charts ενώ η μεγαλύτερη της επιτυχία ήρθε το 1980 με την κυκλοφορία του τραγουδιού ‘’Woman In Love’’, το οποίο παρέμεινε για πολύ καιρό στα charts…!

Μετά από αρκετά χρόνια που απέρριπτε το Broadway τελικά αποφάσισε να επανέλθει το 1985 στους μουσικό-θεατρικούς ρυθμούς της με το άλμπουμ ‘’The Broadway’’ το οποίο έγινε αμέσως επιτυχία και βρέθηκε στο Nο1 των charts…! Αμέσως μετά την κυκλοφορία του live άλμπουμ ‘’One Voice’’ το 1986, ήταν έτοιμη για μια ακόμα μουσική διαδρομή στο ‘’Great White Way’’ το 1988!

Ωστόσο στις αρχές του 1990 άρχισε να επικεντρώνεται στην καριέρα της ως ηθοποιός… Το 1991 όμως επιστρέφει στο τραγούδι κυκλοφορώντας ένα box-set με 4 cd με τίτλο ‘’Just for the Record’’…!

Τον Ιούνιο του 1993 κυκλοφορεί τον δίσκο ‘’Back to Broadway’’!

Μετά από μερικά χρόνια απουσίας από το τραγούδι, το 1997 επιστρέφει στο στούντιο κυκλοφορόντας τον δίσκο ‘’Higher Ground’’ ….!

Το 1998 μαζί με τον γάμο της κυκλοφορεί τον δίσκο ‘’A Love Like Ours ‘’…!

Τον Φεβρουάριου του 2006 κυκλοφορεί το τραγούδι ‘’Smile ‘’…!

Μετά από αρκετές εμφανίσεις σε διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση, το 2009 κυκλοφορεί τον τελευταίο της δίσκο με τίτλο ‘’Love is the Answer’’ σε παραγωγή της Diana Krall.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2010 η Barbra βοηθάει πάνω από 80 καλλιτέχνες να διασκευάσουν το τραγούδι ‘’We Are the World’’ που είχε κυκλοφορήσει το 1985 για φιλανθρωπικό σκοπό. Το τραγούδι μετονομάστηκε σε “We Are the World 25 for Haiti’’ και κυκλοφόρησε για να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν από την καταστροφή….!

Η καριέρα της ως ηθοποιός:

To 1968 έπαιξε στην 1η της ταινία με τίτλο ‘’Funny Girl’’ για την οποία κέρδισε το βραβείο Academy Award της καλύτερης ηθοποιού! Οι επόμενες 2 ταινίες της ήταν βασισμένες σε μιούζικαλ…η μία ήταν το ‘’Hello, Dolly!’’ το 1969 και η άλλη το ‘’On a Clear Day You Can See Forever’’ το 1970! Κατά την διάρκεια της 10ετίας του 70 έπαιξε σε αρκετές κωμωδίες όπως: ‘’What’s Up, Doc?’’ το 1972 και το ‘’The Main Event’’ το 1979…! Ένας από τους σπουδαιότερους ρόλου της ήταν στην δραματική ταινία ‘’The Way We Were ‘’ το 1973 για την όποια κέρδισε ένα Academy Award! Το 2ο Academy Award το κέρδισε για το τραγούδι “Evergreen” που τραγούδησε στην ταινία ‘’ A Star Is Born ‘’ το 1976, όπου και έπαιζε…!

Το 1969 δημιούργησε την πρώτη εταιρεία παραγωγών ώστε οι ηθοποιοί να έχουν την δυνατότητα να διασφαλίζουν τις συνθήκες εργασίας τους. Η 1η ταινία που δημιούργησε η ίδια κυκλοφόρησε το 1972…! Κυκλοφόρησε επίσης το ‘’The Prince of Tides’’ το 1991 και το ‘’The Mirror Has Two Faces’’ το 1996! Το 2004 έκανε την επιστροφή της με την ταινία ‘’Meet the Fockers’’…! Τον Δεκέμβριο του 2010 έπαιξε στην ταινία ‘’Little Fockers’’!

Δισκογραφία:

Early Acetates (1962)

I Can Get It For You Wholesale (1962)

Pins and Needles (1962)

The Barbra Streisand Album (1963)

The Second Barbra Steisand Album (1963)

The Third Album (1964)

Funny Girl:Original Broadway Cast (1964)

People (1964)

My Name Is Barbra (1965)

My Name Is Barbra,Two (1965)

Color Me Barbra (19966)

Harold Sings Arlen(with friends) (1966)

Je m’appelle Barbra (1966)

Simply Streisand (1967)

A Christmas Album (1967)

Funny Girl:Movie Soundtrack (1968)

Funny Girl Soundtrack (Quadraphonic) (1968)

A Happening In Central Park (1968)

What About Today? (1969)

Hello,Dolly! (1969)

Barbra Steisand’s Greatest Hits (1970)

On A Clear Day You Can See Forever (1970)

The Owl and the Pussycat (1971)

Stoney End (1971)

Barbra Joan Streisand (1971)

The Way We Are (1974)

Butterfly (1974)

Funny Lady (1975)

Lazy Afternoon (1975)

Classical Barbra (1976)

A Star Is Born (1976)

Superman (1977)

Songbird (1978)

Barbra Streisand’s Greatest Hits Volume 2 (1978)

The Main Event (1979)

Wet (1979)

Guilty (1980)

Memories (1981)

Yentl (1983)

Emotion (1984)

The Broadway Album (1985)

One Voice (1987)

Nuts (1987)

Till I Loved You (1988)

Just For The Record (1991)

The Prince Of Tides (1991)

Back To Broadway (1993)

The Concert (1994)

The Mirror Has Two Faces (1996)

Higher Ground (1997)

A Love Like Ours (1999)

Timeless:Live In Concert (2000)

Christmas Memories (2001)

Duets (2002)

The Essential Barbra Steisand (2002)

The Movie Album (2003)

Guilty Pleasures (2005)

Live In Concert 2006 (2007)

Love Is The Answer (2009)

One Night Only..at the Village Vanguard (20110)

Barbra:The Ultimate Collection (2010)

Πηγές:

www.wikipedia.org

http://barbra-archives.com

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα