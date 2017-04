Μύρωνας Στρατής| Αυτά είναι τα πέντε πιο αγαπημένα τραγούδια του αυτή την περίοδο 20/04/2017, 14:21 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Μπορείς να μαντέψεις τις επιλογές του;

Ο Μύρωνας Στρατής, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της νεολαίας κι όχι μόνο, μοιράζεται μαζί μας τα πέντε τραγούδια που ακούει περισσότερο αυτό τον καιρό.

Ποια είναι λοιπόν τα τραγούδια αυτά που έχει “λιώσει” ο Μύρωνας Στρατής στο αυτοκίνητό του και κατά τον ελεύθερο χρόνο του;

5) Coldplay – Hypnotised

4) Linkin Park – Heavy feat. Kiiara

3) Green Day – Basket Case

2) Kaleo – Way down we go

1 Ed Sheeran – Shape of you

Δείτε το Μύρωνα Στρατή να μας… τα λέει μόνος του στο παρακάτω video: