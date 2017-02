Η LP επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα στις 12/7 στη Τεχνόπολη! 21/02/2017, 14:04 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ξανά στην Ελλάδα η LP!

Στο κλείσιμο του καλοκαιριού του 2016 την είδαμε και… “χαθήκαμε”. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα που γέμισε με πάνω απο 6.000 κόσμο την Tεχνόπολη. Ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot live της χρονιάς!

Όλα ξεκίνησαν εδώ με το “Lost on you” το οποίο έφτασε στο #1 όλων των Charts της Ελλάδας. Ήταν αναμφίβολα το hit της χρονιάς και ξαφνικά όλος ο κόσμος μιλά για το… φαινόμενο LP.

Μία ιδιαίτερη περσόνα η οποία αποδεικνύει διαρκώς το πολυδιάστατο μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Το live της είναι πραγματικά μία μουσική εμπειρία που ξεπερνά τα καθιερωμένα καθώς πέρα από τα κορυφαία hit singles της (Lost on you, Οther People, κλπ) προκαλεί… “παραλήρημα” στο κοινό με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της αλλά και την αύρα της που σε μαγνητίζει και ξυπνά τις αισθήσεις!

Το gazarte, που έφερε την LP για πρώτη φορά στην Αθήνα, παρουσιάζει ξανά την αγαπημένη καλλιτέχνιδα για ένα μοναδικό live! Στις 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στην Τεχνόπολη.

More to be announced soon! Stay tuned…

INFO

LP

TETAΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

@ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: EARLY BIRDS : 23€ / Προπώληση : 26€ / Tαμείο : 29€