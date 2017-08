“Look what you made me do” | Το νέο single της Taylor Swift κυκλοφόρησε και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις! 25/08/2017, 15:00 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Πιο σκοτεινή και αιχμηρή η Taylor Swift στο νέο της τραγούδι.

Στο νέο τραγούδι της Taylor Swift με τίτλο “Look what you made me do” μπορούν να δωθούν αρκετές ερμηνείες σχετικά με το σε ποιους απευθύνεται. Όλοι θα θυμάστε ο τσακωμό με τον Kanye West, ο οποίος τελικά συνεχίζει να απασχολεί τους δύο καλλιτέχνες.

Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι αυτό το τραγούδι είναι η απάντηση της τραγουδίστριας στον Kanye West, καθώς όπως θα ακούσετε υπάρχουν κάποιοι στίχοι που το προδίδουν όπως αυτός: “I don’t like your little games, don’t like your tilted stage”.

Ένας ακόμα λόγος που το τραγούδι έχει τραβήξει την προσοχή όλων είναι γιατί η Taylor Swift πριν ανακοινώσει τη κυκλοφορία του είχε διαγράψει όλες τις δημοσιεύσεις από το facebook, το twitter και το instagram και δημοσιεύε αινιγματά βίνετο με φίδια.

Το “Look what you made me do” έγραψαν οι Taylor Swift, Jack Antonoff, Fred Fairbrass, Richard Fairbrass, Rob Manzoli και Keith Uddin ενώ το lyric video επιμελήθηκαν η ίδια και ο Joseph Kahn.

Τέλος, το single αποτελεί το πρώτο τραγούδι του νέου της δίσκου με τίτλο “Repution” που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου.

Αούστε το: