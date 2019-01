Lana Del Rey: Αυτό είναι το νέο της single

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το νέο fan track της “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” σε παραγωγή του Jack Antonoff. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μάλιστα η Lana έχει ήδη κυκλοφορήσει προηγουμένως δύο άλλα fan tracks, τα “Mariners Apartment Complex” και Venice Bitch” τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το έκτο album της Lana Del Rey “Norman Fucking Rockwell” θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019, με το πρώτο single να έρχεται σύντομα. Το τελευταίο της album“Lust For Life” έκανε ντεμπούτο στο #1 του UK Album Charts και κατέκτησε υποψηφιότητα στα Grammy.